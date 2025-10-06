Bad Bunny honra a "El Chavo del 8" en "Saturday Night Live"

Bad Bunny encarna a Quico durante una parodia de El Chavo del 8 en Saturday Night Live.

MIAMI.- Durante su participación en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live , Bad Bunny honró uno de los programas más icónicos de la cultura latinoamericana: El Chavo del 8 , creado por el artista mexicano Roberto Gómez Bolaños.

El sábado 4 de octubre, el show cerró la noche de comedia con una adaptación de un capítulo de la popular serie de la década de los setenta. En el sketch Benito encarnó al emblemático Quico, el hijo de Doña Florinda y uno de los personajes más queridos de la producción.

El segmento siguió la esencia del programa original, recordando a personajes como El Chavo, interpretado por Marcello Hernández; La Chilindrina, por Sarah Sherman; Don Ramón, por Andrew Dismuke; Doña Florinda, por Chloe Fineman; el Señor Barriga, en este caso llamado Mr. Stomach, interpretado por Kenan Thompson; y Jon Hamm, quien sorprendió como el Profesor Jirafales.

Para muchos, el sketch fue tributo a la obra de Gómez Bolaños, la cual sirve de referencia para algunos momentos de la vida diaria y perdura en la cultura latina.

Celebración del Super Bowl

Bad Bunny regresó a Saturday Night Live como el primer invitado de la nueva temporada del programa. Durante el monólogo, el intérprete de Tití me preguntó celebró ser el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 y envió un poderoso mensaje.

Luego de bromear sobre ser el nuevo latino favorito del programa de comedia, haciendo referencia a uno de sus host, Marcello Hernández, el intérprete habló sobre las dificultades que supuso la residencia No Me Quiero Ir de Aquí, que realizó en Puerto Rico, e incluso cómo celebridades de la talla de John Hamm estuvieron presentes.

Posteriormente, el Conejo Malo habló sobre su participación en el Apple Music Super Bowl LX y abordó las críticas que la National Football League (NFL) ha recibido por seleccionar a un artista latino para encabezar el show.