Bad Bunny celebra presentación en el Super Bowl en monólogo de SNL

Benito manifestó su agradecimiento y dijo sentirse realmente emocionado por volver a este importante escenario deportivo de Estados Unidos

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Bad Bunny regresó a Saturday Night Live como el primer invitado de la nueva temporada del programa. Durante el monólogo, el intérprete de Tití me preguntó celebró ser el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 y envió un poderoso mensaje.

Luego de bromear sobre ser el nuevo latino favorito del programa de comedia, haciendo referencia a uno de sus host, Marcello Hernández, el intérprete habló sobre las dificultades que supuso la residencia No Me Quiero Ir de Aquí, que realizó en Puerto Rico, e incluso cómo celebridades de la talla de John Hamm estuvieron presentes.

Posteriormente, el Conejo Malo habló sobre su participación en el Apple Music Super Bowl LX y abordó las críticas que la National Football League (NFL) ha recibido por seleccionar a un artista latino para encabezar el show.

"Quizás no lo sepan, pero voy a hacer el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Y estoy muy contento, y creo que todos lo están. ¡Incluso Fox News!", dijo el exponente del género urbano, a lo que siguió un provocador audiovisual en el que se tomaron fragmentos cortos de personalidades de la cadena y al unirlos formaban la frase: “Bad Bunny es mi músico favorito, y debería ser el próximo presidente”.

En este sentido, Benito manifestó su agradecimiento y expuso sentirse realmente emocionado por volver a este importante escenario deportivo. "Estoy muy emocionado de participar en el Super Bowl. Sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz", agregó.

El cantante aprovechó este momento para enviar un mensaje en español: "Especialmente todos los latinos y latinas del mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos. Nuestra huella y nuestra contribución a este país, nadie podrá borrarla jamás".

Concluyó volviendo a hablar en inglés y expresó: "Y si no entendieron lo que acabo de decir, ¡tienen cuatro meses para aprender!".

Super Bowl

El domingo 28 de septiembre, la NFL reveló que Bad Bunny será el artista que encabezará el show de medio tiempo del Apple Music Super Bowl LX. El espectáculo musical, que acompaña la final del torneo, será el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Importantes figuras de la industria del entretenimiento celebraron la selección, entre ellos Shakira, Jennifer López y Jay-Z.

Asimismo, Jon Barker, vicepresidente senior de producción de eventos globales de la NFL, aseveró que el artista latino representa la cultura que define actualmente la escena musical. "Como uno de los artistas más influyentes y escuchados en el mundo, su habilidad única para unir géneros, idiomas y audiencias lo convierte en una elección emocionante y natural para liderar el escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl".

Sin embargo, en los días posteriores al anuncio, algunas figuras políticas y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y medios conservadores han rechazado la selección.

