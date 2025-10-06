lunes 6  de  octubre 2025
OpenAI hace un gigantesco pedido de chips a AMD y entra en su capital accionario

El pedido comprende tarjetas gráficas, también llamadas GPU, esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). En la apertura de Wall Street las acciones de AMD, el fabricante de semiconductores, se disparaban más de 30%.

OpenIA y MDA unen estrategias para formar un gran consorcio de producción y ventas de semicondutores de alta gama para el desarrollo de la Inteligencia Artifical.

USTIN SULLIVAN /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La corporación californiana de inteligencia artificial OpenAI alcanzó un acuerdo estratégico con el fabricante estadounidense de semiconductores AMD, del cual se convertirá en accionista, para comprar un volumen masivo de chips, anunciaron el lunes las empresas.

Según un comunicado conjunto, este pedido comprende tarjetas gráficas, también llamadas GPU (graphics processing unit), esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En total, AMD se comprometió a suministrar GPU con una potencia total de 6 gigavatios (GW). En la apertura de Wall Street AMD se disparaba más de 30%.

Si bien no es posible determinar el número exacto de procesadores en base únicamente en esta cifra, esto representa varios millones de GPU.

Con esta alianza, OpenAI demuestra su intención de diversificar sus fuentes de suministro de semiconductores, para no depender únicamente del gigante del sector, la empresa estadounidense Nvidia.

A finales de septiembre, Nvidia anunció una inversión de hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI para crear una infraestructura para la inteligencia artificial (IA) de "próxima generación".

Esto supone un gran beneficio para el grupo con sede en Santa Clara, California, que, según expertos, se enfrenta a la competencia, además de Nvidia, de la china Huawei, así como de Amazon y Google.

Estos dos gigantes han desarrollado sus propios chips para responder a sus enormes necesidades: el Trainium para Amazon Web Services (AWS), filial de Amazon dedicada a la informática en la nube (cloud computing), y la Tensor Processing Unit (TPU) para Google.

El ritmo de inversiones del creador de ChatGPT es inédito en la historia del capitalismo estadounidense. Además de los megacontratos celebrados con Nvidia o AMD, OpenAI también está involucrado en el proyecto faraónico Stargate, que implica 500.000 millones de dólares en inversiones en nuevos centros de datos (data centers).

Gran salto para AMD

La situación es todavía más particular porque OpenAI solo generará uno 13.000 millones de dólares en ingresos este año y no prevé un primer beneficio hasta 2029, según reconoció su director, Sam Altman.

Los equipos para centros de datos representaron aproximadamente la mitad de la facturación de AMD el año pasado. El grupo registró un incremento del 94% en sus ingresos en este segmento en 2024.

"Es un avance para AMD", estimó Matt Britzman, analista de Hargreaves Lansdown. "Demuestra que sus chips de nueva generación (esperados para el próximo año) constituyen una opción viable para los mayores jugadores de la IA".

En virtud del convenio anunciado el lunes, AMD emitirá, con destino a OpenAI, 160 millones de "warrants", productos financieros derivados que pueden convertirse en acciones bajo ciertas condiciones.

Esta conversión podrá realizarse "a medida que se cumplan ciertos objetivos", según el comunicado. También está condicionada a otros criterios, como la evolución del precio de las acciones de AMD y el cumplimiento de los objetivos comerciales de OpenAI.

Si todos estos "warrants" fueran convertidos en acciones, OpenAI controlaría un poco menos del 10% del capital de AMD al término de la operación. La fórmula adoptada por ambos grupos se extiende a lo largo de cinco años.

AMD, que no fabrica él mismo sus chips, prevé los primeros despliegues de GPU al servicio de OpenAI en el segundo semestre de 2026.

"Es una enorme muestra de confianza (para AMD) por parte de OpenAI y (de Sam) Altman", estimaron los analistas de Wedbush Securities. Para ellos, el acuerdo "disipa las pocas inquietudes relacionadas con AMD, ya que les ofrece una plataforma importante para monetizar la revolución de la IA".

FUENTE: Con información de AFP.

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

