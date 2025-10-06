lunes 6  de  octubre 2025
Mariah Carey rompe el silencio sobre su antigua disputa con Eminem

La mediática dispuesta entre Mariah Carey y Eminem inició en los 2000, luego de que el rapero afirmara que habían mantenido una relación

Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Amy Sussman/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live, la cantante estadounidense Mariah Carey respondió a comentarios de su antiguo representante, Damizza Young, que reavivaron los rumores de su vieja polémica con el rapero Eminem.

En junio, Young hizo una aparición en un podcast donde afirmó que la disputa inició luego de que el intérprete de Lose Yourself le ofreciera a Carey el papel de su madre en la película autobiográfica 8 Mile. De acuerdo con sus declaraciones, la también compositora se mostró entusiasmada por participar en el fime hasta que el rapero la contactó.

"Quién sabe quién contactó a quién. No, quizás. Depende de lo que esté pensando", respondió Carey cuando el host, Andy Cohen, le preguntó al respecto.

Cuando le pidió confirmar si ese había sido el inicio de la mediática pelea, la cantante respondió con su usual tono despreocupado. "La verdad es que no me interesa".

La animosidad entre Carey y Eminem causó gran revuelo durante la década de los 2000, luego de que el rapero afirmara que habían mantenido una relación en 2001, algo que ella siempre ha negado.

Utilizando la música como campo de batalla, ambos han intercambiado indirectas en sus canciones, destacándose Obsessed (2009), compuesta e interpretada por Carey, que alcanzó el puesto número 7 en el Billboard 100. En el video musical, la cantante se mofa del rapero vestida con un estilo similar al suyo.

Otra famosa polémica

Durante su conversación con Cohen, también salió a colación otra famosa polémica de Mariah Carey, esta vez con respecto a la cantante Jennifer López, a quien aseguró no conocer hace veinte años. Esta respuesta es uno de los memes más utilizados en internet.

"La cosa es que fui sincera al decirlo, por eso no sé cómo se hizo tan grande. La honestidad no es algo que se haga viral la mayoría de las veces", explicó Mariah.

De forma jocosa, Cohen le preguntó si ahora la conocía.

"¿Cómo podría conocerla de repente?", respondió Carey, provocando risas en el público.

La cantante se encuentra en una gira promocional de su nuevo álbum Here for it all, que salió a la venta el 26 de septiembre.

