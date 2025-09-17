miércoles 17  de  septiembre 2025
LISTA DE GANADORES

Bad Bunny lidera nominaciones a los Latin Grammy 2025

Bad Bunny llega como gran favorito, pero la competencia promete ser reñida gracias a la consolidación de talentos emergentes y la fuerza de artistas consagrados

El cantante puertorriqueño Bad Bunny en el comercial de las galletas Ritz.&nbsp;

El cantante puertorriqueño Bad Bunny en el comercial de las galletas Ritz. 

Captura de pantalla/Youtube/Ritz Crackers
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La música latina ya tiene a sus protagonistas para la gran fiesta de este año. La Academia Latina de la Grabación anunció este martes la lista completa de nominados a los Latin Grammy 2025, cuya ceremonia se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La expectación es alta, no solo por la presencia de artistas consolidados, sino también por las nuevas categorías que buscan reconocer la diversidad y la evolución del panorama musical.

El gran favorito es Bad Bunny, que arrasa con 12 nominaciones, incluyendo las categorías más codiciadas como Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año. El puertorriqueño, que ha dominado las listas globales en los últimos años, se confirma una vez más como figura central de la música en español.

En segundo lugar aparecen los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el productor Édgar Barrera, cada uno con 10 nominaciones. Ambos nombres son reflejo de la amplitud de la música latina actual: los primeros con su innovadora propuesta urbana y el segundo como creador detrás de grandes éxitos de múltiples artistas.

Artistas que destacan

Figuras como Karol G, Shakira, Rauw Alejandro, Natalia Lafourcade, Bizarrap, Camilo o Maluma, destacan en diversas categorías, reforzando el carácter internacional y diverso de estos galardones.

Además, la Academia introdujo nuevas categorías como Best Roots Song (mejor canción de raíz tradicional) y Best Music for Visual Media, reconociendo las fusiones con el cine, la televisión y el streaming. Estos cambios reflejan la intención de mantenerse al día con las nuevas formas de creación y consumo musical.

La 26ª edición de los Latin Grammy evaluó grabaciones lanzadas entre el 1ro de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025, un periodo en el que los géneros urbanos continuaron dominando, pero con fuerte presencia de propuestas alternativas y tradicionales.

Principales nominados a los Latin Grammy 2025

Álbum del Año

Bad Bunny – "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana"

Karol G – "Mañana Será Bonito (Bichota Season)"

Shakira – "Las Mujeres Ya No Lloran"

Ca7riel & Paco Amoroso – "Baile Inolvidable"

Natalia Lafourcade – "De Todas las Flores (En Vivo)"

Rauw Alejandro – "Playa Saturno"

Maluma – "Don Juan (Deluxe)"

Bizarrap – "BZRP Music Sessions, Vol. 1"

Camilo – "Cuatro"

Édgar Barrera (productor) – "Mis Producciones 2025"

Grabación del Año

Bad Bunny – "Baile Inolvidable"

Karol G – "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Shakira – "Puntería" (feat. Cardi B)

Ca7riel & Paco Amoroso – "La Que Me Gusta"

Rauw Alejandro – "Obsesionado"

Natalia Lafourcade – "Hasta la Raíz" (Versión 2025)

Maluma – "Según Quién"

Bizarrap & Young Miko – "BZRP Music Sessions #60"

Camilo – "Una Vida Pasada"

Rosalía – "Llanto"

Canción del Año

Bad Bunny – "DTMF"

Karol G – "Amargura"

Shakira – "Copa Vacía" (feat. Manuel Turizo)

Ca7riel & Paco Amoroso – "Los Dos"

Rauw Alejandro – "Hoy Aquí"

Natalia Lafourcade – "Un Nuevo Sol"

Maluma – "Sobrio" (Versión 2025)

Bizarrap & Quevedo – "BZRP Music Sessions #52"

Camilo – "Pegao"

Julieta Venegas – "Otra Vez"

