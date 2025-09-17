Cardi B confirma su cuarto embarazo

MIAMI.- La cantante estadounidense Cardi B sorprendió al público al confirmar que está embarazada de su cuarto hijo. La noticia fue revelada en una entrevista pregrabada para el programa CBS Mornings con Gayle King , en la que la rapera compartió detalles íntimos sobre este nuevo capítulo de su vida. Este bebé será el primero junto a su actual pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs, con quien mantiene una relación desde mediados de 2025.

Cardi, de 32 años, no pudo ocultar la emoción al hablar de su embarazo , asegurando que atraviesa una etapa de plenitud personal y profesional. “Me siento feliz, fuerte y poderosa”, expresó la artista, destacando que aunque vive un momento de gran presión por el lanzamiento de su nuevo álbum Am I The Drama?, el apoyo de Diggs ha sido fundamental. “Me hace sentir segura y confiada en medio de todo lo que ocurre”, agregó.

Con este embarazo, Cardi B será madre por cuarta vez. La rapera ya tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Offset, de quien se divorció en julio de 2024. La primogénita, Kulture Kiari, nació en 2018; después llegó Wave Set en 2021; y en septiembre de 2024 dio la bienvenida a su tercera hija, Blossom. Ahora, con la llegada de su cuarto bebé, la familia se expande en una dinámica completamente nueva, pues será el primero que críe junto a Diggs.

Durante la entrevista, Cardi también habló de cómo enfrenta la maternidad mientras continúa trabajando en su carrera artística. “Siempre he dicho que puedo con todo. La música, mis hijos, mis proyectos… cada uno me da razones para seguir adelante”, confesó.

Embarazo y carrera

La intérprete de “WAP” atraviesa uno de los momentos más activos de su trayectoria profesional. Además de preparar la gira Little Miss Drama, que tiene previsto comenzar en febrero de 2026, Cardi promociona su esperado nuevo álbum. Pese a las exigencias de su agenda, la rapera aseguró que su prioridad sigue siendo su familia, y que adaptará sus compromisos según lo requiera esta nueva etapa.

Sobre la fecha de nacimiento del bebé, la cantante adelantó que espera recibirlo antes de iniciar la gira mundial. Aunque no reveló más detalles, dejó claro que su vida personal y profesional están completamente entrelazadas y que está dispuesta a asumir ambos desafíos.

La relación de Cardi B con Stefon Diggs se hizo pública en junio de 2025, después de meses de rumores y apariciones discretas juntos. El embarazo confirma la solidez del vínculo entre ambos, que se ha fortalecido rápidamente en medio de la atención mediática. Para Diggs, estrella del fútbol americano, este será su primer hijo, y según Cardi, la experiencia lo llena de entusiasmo y compromiso.

Nueva etapa

El anuncio de este cuarto embarazo marca un punto de inflexión en la vida de Cardi B. Tras un matrimonio lleno de altibajos con Offset y un proceso de divorcio mediático, la rapera parece haber encontrado estabilidad emocional y familiar. Con el respaldo de Diggs y su determinación para equilibrar la maternidad con su carrera, la artista encara el futuro con optimismo.

“Estoy lista para todo lo que venga”, aseguró. “Mis hijos son mi motor, mi música es mi pasión, y este bebé es una bendición que me llena de alegría”.