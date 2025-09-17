Jaden Smith se une a Christian Louboutin como director creativo

Jaden Smith asiste a la Gala del Met 2025, "Superfine: Sastrería de estilo negro", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Jaden Smith debuta como director creativo de la línea masculina para una de las casas de moda más importantes de la industria: Christian Louboutin. El anuncio fue hecho a través de un video en redes sociales, en donde se puede ver al diseñador mezclando una pintura de color rojo y legando una brocha al actor y rapero.

"Cuando conocí a Jaden vi en él un ajuste natural para la Maison, su mundo es rico y multidimensional, su estilo y sensibilidad cultural son inspiradores y su curiosidad y apertura son notables. Sentí que con su dirección creativa nuestra colección masculina evolucionaría de una manera emocionante y dinámica. Él se siente como la adición perfecta a nuestro equipo creativo y realmente estoy deseando divertirme trabajando con él en nuestras colecciones de hombres", señala un texto de Christian Louboutin que acompaña al audiovisual.

De esta manera, Smith promete ser un huracán que refrescará el atractivo de esta casa de moda, manteniendo la estética que la ha caracterizado por años, el lujo pero con un toque de irreverencia juvenil.

Lujo y disrupción

Así, Louboutin aspira que el hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smith transforme el concepto de la línea masculina.

Según la revista Marie Claire, el artista propone: "una reinterpretación radical: siluetas tradicionales que dialogan con códigos streetwear, materiales inesperados, colores que rompen la sobriedad. Su llegada promete que cada pieza sea un statement, no solo un accesorio".

Smith se estrenará con una cápsula avant-première en enero, la cual estará disponible en tiendas selectas y online; y posteriormente, se podrá ver la colección otoño-invierno 2026.

"Como el primer director creativo para hombres de Christian Louboutin, Jaden Smith supervisará la creación de cuatro colecciones anualmente, dando forma a un universo visual y emocional distintivo que se extiende más allá del diseño del producto", explicó la marca en un comunicado.

Por su parte, Jaden manifestó sentirse agradecido y emocionado por la oportunidad.

"Fusionar mi visión con la de Christian viene bastante naturalmente porque vemos el mundo de una manera muy similar. Hay un respeto compartido por la libertad creativa, y creo que por eso funciona. Quiero continuar la historia, honrando el pasado mientras moldeo el futuro a través de mi propia perspectiva. No es solo un título, es un hogar creativo. Christian me ha dado un lugar para explorar, aprender y crear libremente. Su legado se basa en el trabajo duro y la alegría, y quiero llevar eso adelante".