Bad Bunny recibe elogios de Adam Sandler por su actuación en "Happy Gilmore 2"

Durante su aparición en el programa Late Night with Seth Meyers, Sandler no dudó en destacar el talento del reguetonero: “Bad Bunny es ridículo… Mata cada escena. Es más gracioso que yo”, comentó entre risas, dejando claro que el cantante se ganó su respeto como actor.

En Happy Gilmore 2, Benito Antonio Martínez Ocasio interpreta a Óscar, el nuevo caddie de Happy, el personaje de Sandler. La historia sigue al famoso golfista 30 años después de la primera película, enfrentando nuevos desafíos personales y regresando al mundo competitivo del golf.

La cinta cuenta también con la participación del jugador de la NFL Travis Kelce, además de Julie Bowen, Ben Stiller y Christopher McDonald, en lo que promete ser uno de los grandes estrenos del verano.

Promoción

Para promover el filme, Bad Bunny participará en dos de los programas nocturnos más vistos de la televisión estadounidense: The Late Show with Stephen Colbert y Late Night with Seth Meyers, lo que consolida aún más su presencia en la industria del entretenimiento anglo.

Esta no es la primera incursión del cantante en el cine. Ya ha participado en películas como Bullet Train y Cassandro, pero Happy Gilmore 2 marca su primer papel destacado en una comedia de alto perfil en Hollywood.