Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones de los Premios juventud

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny , posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.

MIAMI.- Bad Bunny y Danny Ocean encabezan la lista de los artistas más nominados de la 22ª edición de los Premios Juventud , que se celebrará el próximo 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá, marcando la primera vez que este evento se realiza fuera de Estados Unidos .

Con 6 nominaciones cada uno, Bad Bunny y Danny Ocean se encuentran en categorías como: Artista del Año – Urbano, Canción del Año – Urbano, Colaboración del Año, Video del Año, Mejor Fandom y Mi Artista Pop/Rítmico Favorito. Estas nominaciones reflejan su éxito y proyección en la música latina durante el último año.

Les siguen en número de nominaciones artistas como Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, quienes recibieron cinco nominaciones cada uno. Estas incluyen categorías como Mejor Artista Pop/Rítmico, Canción del Año, Colaboración del Año y Video del Año, entre otras, destacando su impacto en la música y la cultura latina.

Nuevas categorías

Esta edición de los Premios Juventud introduce ocho nuevas categorías, que buscan reconocer la diversidad de intereses de la juventud: Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, Mejor Canción Pop/Rítmica, Afrobeat Latino del Año, #GettingReadyWith (creadores de contenido en moda y belleza), Podcast del Año, Stream Que Nos Pegó (series virales en redes), #ModoAvión (viajeros e influencers), POVFutbolero (fans del fútbol y su contenido viral)

La ceremonia será transmitida en vivo desde el Centro de Convenciones Figali en Ciudad de Panamá a través de Univision, UniMás, Galavisión y la plataforma digital ViX. Los fans pueden votar por sus artistas favoritos hasta el 1 de septiembre en premiosjuventud.com.

Con 231 artistas nominados en 41 categorías, los Premios Juventud 2025 prometen ser una celebración inolvidable de la música, la cultura y la juventud latina, destacando tanto a los íconos consolidados como a los talentos emergentes.