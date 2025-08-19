martes 19  de  agosto 2025
Bad Bunny y Danny Ocean lideran las nominaciones de los Premios juventud

La 22ª edición de los Premios Juventud se celebrará el próximo 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá, marcando la primera vez que se realiza fuera de EEUU

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, posa durante el desfile de la colección de ropa masculina prêt-à-porter primavera/verano 2025 de Dior, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 21 de junio de 2024.

AFP/Geoffroy Van Der Hasselt
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bad Bunny y Danny Ocean encabezan la lista de los artistas más nominados de la 22ª edición de los Premios Juventud, que se celebrará el próximo 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá, marcando la primera vez que este evento se realiza fuera de Estados Unidos.

Con 6 nominaciones cada uno, Bad Bunny y Danny Ocean se encuentran en categorías como: Artista del Año – Urbano, Canción del Año – Urbano, Colaboración del Año, Video del Año, Mejor Fandom y Mi Artista Pop/Rítmico Favorito. Estas nominaciones reflejan su éxito y proyección en la música latina durante el último año.

Les siguen en número de nominaciones artistas como Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma, quienes recibieron cinco nominaciones cada uno. Estas incluyen categorías como Mejor Artista Pop/Rítmico, Canción del Año, Colaboración del Año y Video del Año, entre otras, destacando su impacto en la música y la cultura latina.

Nuevas categorías

Esta edición de los Premios Juventud introduce ocho nuevas categorías, que buscan reconocer la diversidad de intereses de la juventud: Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, Mejor Canción Pop/Rítmica, Afrobeat Latino del Año, #GettingReadyWith (creadores de contenido en moda y belleza), Podcast del Año, Stream Que Nos Pegó (series virales en redes), #ModoAvión (viajeros e influencers), POVFutbolero (fans del fútbol y su contenido viral)

La ceremonia será transmitida en vivo desde el Centro de Convenciones Figali en Ciudad de Panamá a través de Univision, UniMás, Galavisión y la plataforma digital ViX. Los fans pueden votar por sus artistas favoritos hasta el 1 de septiembre en premiosjuventud.com.

Con 231 artistas nominados en 41 categorías, los Premios Juventud 2025 prometen ser una celebración inolvidable de la música, la cultura y la juventud latina, destacando tanto a los íconos consolidados como a los talentos emergentes.

