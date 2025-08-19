martes 19  de  agosto 2025
MÚSICA

Katy Perry sufre descarga eléctrica en pleno concierto de "The Lifetimes Tour"

Katy Perry demostró su profesionalismo al continuar con el show sin detenerse, minimizando el percance y evitando que la tensión creciera en el recinto

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Katy Perry protagonizó un momento de gran tensión durante su más reciente concierto en Estados Unidos, cuando sufrió lo que aparenta haber sido una descarga eléctrica en medio de su espectáculo. El incidente ocurrió mientras la cantante se encontraba suspendida en una estructura aérea iluminada con luces LED, en plena interpretación de uno de sus éxitos.

De acuerdo con videos compartidos por los asistentes, el cuerpo de Perry se estremeció de forma repentina, lo que generó gritos de sorpresa y preocupación entre el público. Sin embargo, la artista de demostró su profesionalismo al continuar con el show sin detenerse, minimizando el percance y evitando que la tensión creciera en el recinto.

Aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que confirme si efectivamente se trató de una descarga eléctrica, la escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de fanáticos han elogiado la fortaleza y entrega de la intérprete de Roar y Firework.

Otro accidente

Este susto se suma a otro incidente ocurrido semanas atrás en San Francisco, cuando el mecanismo en forma de mariposa que elevaba a Perry sobre el público falló inesperadamente. La estructura descendió de forma abrupta, lo que puso en riesgo su equilibrio y provocó un momento de pánico entre los asistentes.

Pese al accidente, Perry reaccionó con humor al compartir en Instagram una foto de sí misma con expresión de susto, acompañada de la frase: “Good Night San Fran”. Sus seguidores destacaron su capacidad de transformar un momento de peligro en una anécdota divertida.

La gira mundial The Lifetimes Tour, con la que Katy Perry promociona su álbum 143, se ha convertido en una de las producciones más ambiciosas de su carrera. Inspirada en un universo futurista y con referencias a la cultura gamer, el show incluye complejas escenografías aéreas, trajes de fantasía y una puesta en escena que combina tecnología de punta con números de alto impacto visual.

