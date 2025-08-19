Nuevo documental revela los últimos días de Matthew Perry

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

MIAMI.- El documental Matthew Perry : A Hollywood Tragedy, estrenado recientemente en la cadena británica ITV1, ha dejado a los fanáticos del actor profundamente conmovidos. La producción ofrece un retrato íntimo de los últimos días de quien interpretó a Chandler Bing en la exitosa serie Friends , revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre su vida y su lucha contra las adicciones.

La película recorre los últimos momentos de Perry, destacando cómo su salud y bienestar se vieron seriamente afectados por el consumo de sustancias. Según el Departamento Médico Forense del Condado de Los Ángeles, el actor falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años, tras ahogarse accidentalmente en el jacuzzi de su residencia. El informe oficial indica que una dosis significativa de ketamina probablemente afectó su corazón y ralentizó su respiración, contribuyendo a su muerte.

El documental también detalla la implicación de varias personas en el suministro de las drogas que llevaron al trágico desenlace. Entre los acusados se encuentran los doctores Salvador Plasencia y Mark Chávez, quienes admitieron administrar ketamina sin seguir protocolos médicos; Kenneth Iwamasa, asistente del actor, que aplicó la dosis letal; y Eric Fleming, responsable de conseguir la droga a través de Jasveen Shanga, apodada la “Reina de la Ketamina” en Hollywood.

27 inyecciones de ketamina

Uno de los aspectos más impactantes que muestra el documental es que Perry recibió hasta 27 inyecciones de ketamina en los tres días previos a su fallecimiento, y se incluyen imágenes aéreas de su residencia poco después de que se encontrara su cuerpo. El fiscal del distrito de California, Martin Estrada, subrayó la responsabilidad del doctor Mark Chávez, quien se declaró culpable de la muerte del actor.

Más allá de los detalles trágicos, el documental busca resaltar la valentía de Perry y su legado artístico, mostrando también momentos de su vida personal, sus amistades y los desafíos que enfrentó en su carrera. Los fans han reaccionado con emotividad y tristeza en redes sociales, recordando al actor no solo por su talento en Friends, sino también por su humanidad y humor, que lo hicieron querido en todo el mundo.

Matthew Perry: A Hollywood Tragedy se ha convertido en un testimonio conmovedor sobre los peligros de la adicción y la presión de la fama, dejando claro que incluso los íconos de la televisión pueden enfrentarse a vulnerabilidades profundas. Para muchos seguidores, esta producción ha sido una experiencia emotiva que ha llevado lágrimas y reflexiones sobre la vida y el legado del actor.