Cantante Luis Vásquez presenta el sencillo "Ahora"

MIAMI.- El cantante Luis Vásquez continúa abriéndose paso en el género tropical y convirtiéndose en una de las voces jóvenes más prometedoras de la industria. El intérprete de 19 años lanzó el sencillo Ahora, una pieza romántica con la que expone cómo se puede vencer al desamor y comenzar de nuevo.

"Es una canción que me llegó. No es una historia que me ha pasado y no quiero que me pase (risas). Habla sobre, tal vez, un error que uno comete, pero está buscando una segunda oportunidad. Hay que vivir el presente, el ahora. Ese es el mensaje de la canción porque uno no sabe lo que puede pasar más adelante, olvídate de lo que pasó, vamos a darnos otra oportunidad, a perdonarnos, porque lo que se viene promete ser mejor", dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Vásquez expuso que tanto él como a su equipo le gustó la idea de trabajar una canción con este tema, pues parte de su público podría sentirse identificado.

"Es algo de lo que siempre se habla. Siempre se dialoga con el equipo de trabajo y se llegó con este tema porque la persona que nos lo trajo, Mauro, un artista cubano, es muy talentoso y virtuoso. Cuando nos trajo la pieza dijimos que debíamos trabajarla. Son cosas que pasas a diario, a cualquier persona y es un buen mensaje para cosas que nos suceden y, pues, poder llevarla con una buena salsa, un buen arreglo, hace que llegue al oído del oyente y se la puedan disfrutar, y, tal vez, si tienen que dedicarla, puedan hacerlo".

Grabar la pieza fue un trabajo que fluyó rápidamente. "Cuando nos enviaron la pieza yo estaba en Puerto Rico, donde estoy establecido. Fui al estudio, la grabé en un dos por tres, se tocó rapidito (…). Salió unos cuantos días y aprovechamos para hacer una gira de medios para llevar el tema y que las personas puedan escucharlo".

Ascenso

Luis ha irrumpido en la escena con la bendición de grandes artistas del género, quienes al escucharlo por primera vez han expresado su admiración por ver a un joven destacando en un género que no es el urbano.

"Todo comenzó cuando el Caballero de la Salsa (Gilberto Santa Rosa), fue a mi primera presentación. Estaba comenzando como solista, fue abriéndole sus conciertos. Luego por ahí la relación creció muchísimo. He estado compartiendo tarima con él en otros escenarios. También con Víctor Manuel estuve en Perú y se han dado conversaciones para estar juntos en estudio. Poco a poco esas relaciones con ellos van creciendo, también con Tito Nieve, Jerry Rivera, un sin número de personas de la industria con quienes estoy muy agradecido por esos consejos, palabras, historias y anécdotas, para seguir creciendo y trazar el camino por la ruta que es".

En este sentido, Luis considera que sus raíces le permiten mantener un equilibrio entre la tradición salsera y tu estilo, entendiendo que es de una generación distinta a la que estos referentes representan.

"En Puerto Rico hay un género llamado la plena, la música autóctona de mi país, pero se toca igual que los tambores. Es música tropical, cultura. Y es lo que he hecho desde los cinco años de edad. Esa mezcla y crecimiento, ha servido para que ahora pueda seguir haciendo salsa, pero a mi estilo combinado con la nueva generación, con lo que está pasando hoy en día, porque mi salsa también tiene un toque urbano, ese toquecito de lo que está pasando en movimiento. Lo que uno busca también es enfocarse en ese público joven, para que esa audiencia pueda apoyar este proyecto, porque son lo que van a seguir haca adelante conmigo. Se trata de buscar es hueco por donde uno se pueda meter para ver cómo funciona y tener el apoyo de los jóvenes, pero también buscar esa área donde las personas que llevan años escuchando esta música se sientan identificados. Es una mezcla para todo el mundo".

Próximos pasos

Con el lanzamiento de Ahora, Luis se concentra en nuevos proyectos.

"Es el sencillo más reciente (…). Vienen un sin número de proyectos que se están trabajando. Viene algo muy grande, porque se están teniendo conversaciones con personas de la industria, y otras que también lo están, no solo en la salsa, para hacer cosas diferentes para que al público le llegue. Seguimos haciendo música, las cosas de corazón porque nacen, es lo que siento muy dentro, como todo puertorriqueño. La salsa no morirá. Sin duda hay una nueva generación que quiere hacer cosas muy bonitas de lo que es la salsa".

Vislumbrando un futuro lleno de éxitos, Luis anima a los jóvenes a perseguir sus sueños y no perder la fe, pues asevera que de la mano de Dios todo se puede lograr.

"Sueñen. Sigan hacia adelante, no se detengan y que nada les impida seguir. Tengan su fe intacta en Dios, siempre que vayan agarraditos de la mano de Él, todo será posible. Sean perseverantes, tengan disciplina y sean responsables. Estén enfocados hacia dónde se van a dirigir y que nadie ni nada cambie ese rumbo haca donde se quieren dirigir y a lo que están dispuestos a hacer. Sigan a su corazón y hagan las cosas porque les nacen (…). Los invito a hacer cosas que sumen a la vida, sigan con ese lazo familiar y esa parte bonita que los rodea, que se sientan apoyados y motivados por personas buenas a su alrededor".