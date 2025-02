"Bad Shabbos": el caos de la unión familiar

MIAMI.- “Las familias felices son todas iguales; cada familia infeliz lo es a su manera”, frase lapidaria con la que el famoso escritor ruso León Tolstoi comienza Anna Kareninna (obra maestra de la literatura publicada en 1878). Una máxima que, como todo insight que se precie, nunca ha perdido vigencia. A pesar de esto, es muy común pensar que las diferencias entre una familia y otra se ven exacerbadas gracias a factores externos como la religión, clase social, nacionalidad o raza. Creencia que se desploma cada vez que compartimos espacios en hogares ajenos a los nuestros y descubrimos que, con sus matices, todos tenemos comportamientos similares. El cine no queda exento de este postulado: desde Vacation, pasando por My Big Fat Greek Wedding, hasta llegar a Little Miss Sunshine, es imposible no conseguir puntos en común en los que nos veamos reflejados. Este es el efecto que tiene Bad Shabbos, una comedia que desde la particularidad nos habla de un tema universal: lo complejas que son las dinámicas familiares.