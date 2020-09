Embed

"Fue un gran error de mi parte compartir con ustedes lo feliz que estoy en Nueva York, un gran error compartirlo en tiempo real por cuestión de seguridad y paparazzis pero ya lo aprendí y no lo volveré a hacer", dijo la actriz de origen ruso a través de varias stories de Instagram.

Irina Baeva.jpeg La actriz Irina Baeva junto al actor Gabriel Soto. A la actriz le profetizaron un embarazo para el 2021. Captura de pantalla/ Instagram @irinabaeva

Irina Baeva aseguró que nunca más volvería a compartir su ubicación en vivo a través de publicaciones en las redes sociales.

"Se me acerca (el reportero), lo saludé amablemente, le dije ‘hola’ y seguí corriendo, pero me comenzó a hacer preguntas, de que cómo estaba Gabriel, que cómo seguían las cosas con él y le dije que no le iba a contestar y que me dejara tranquila pero siguió insistiendo. Traté de correr más rápido, pero no funcionó, me siguió hasta que me paré y le dije que, por favor, dejara de seguirme y no funcionó. Seguía insistiendo, hasta que dos señores que estaban haciendo ejercicio me preguntaron si estaba bien y les comenté que me estaba siguiendo, trataron de hablar con él, pero tampoco funcionó", agregó la actriz.

Asimismo, Irina Baeva publicó otro mensaje al respecto: “Que no se nos olvide que las personas públicas también somos humanos y que hay momentos para todo. Invadir la privacidad de uno no es ni debería ser parte del trabajo de nadie. Sigamos con cosas bonitas".

Hasta ahora, Gabriel Soto no se ha pronunciado sobre la polémica.