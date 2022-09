Bailaora Siudy Garrido vuelve a impactar el mundo flamenco

Con música original del flautista y director Juan Parrilla, reconocido mundialmente por internacionalizar el flamenco a través de la danza junto al bailaor Joaquín Cortés, y quien asegura que el álbum de Garrido marcará un antes y un después en la música flamenca, el primer disco flamenco de la bailaora venezolana destaca por presentar una sonoridad moderna, sin que se pierda la esencia más pura del flamenco.

“Presentar un álbum moderno ha sido difícil, pero no imposible. El juego sonoro que se presenta es muy interesante e innovador, pero sin dejar de ser flamenco, ya que en todo momento estamos dentro de los códigos trabajando por seguiriya, alegrías, guajiras y palos tradicionales, siempre manteniendo las estructuras tradicionales. Ha sido un proceso maravilloso”, dijo la artista, quien también participó en la autoría de muchas letras del disco.

Un sueño 360

Promoviendo, además del disco, un documental dirigido por Pablo Croce, la reconocida bailaora venezolana presenta un trabajo que define como "honesto y real", en el que comparte escenas únicas e íntimas de su compañía y su carrera. Sin duda, un proyecto complejo en el que musicalmente trabajó sin partituras ni referencias de velocidades, proceso que queda en manifiesto en el documental.

“La cámara de Pablo es prácticamente invisible para nosotros, y así ha capturado escenas realmente únicas que hacen que este documental sea una pieza que muestra un mundo bastante y desconocido para el público general”, dijo la bailaora sobre la pieza que hasta ahora ha tenido algunas funciones específicas en cines de Miami, y que en septiembre se exhibirá en Madrid y Sevilla, para posteriormente darse a conocer en plataformas digitales.

‘Bailaora, mis pies son mi voz’, constituye uno de los trabajos más integrales en la carrera de Siudy Garrido, ya que refleja la sabiduría que ha adquirido a lo largo de sus más de 20 años de carrera artística, y da cuenta de la innovación magistral con la que ella y los músicos que la acompañan han logrado modernizar el flamenco.

“Esta es una de las propuestas más importantes de mi carrera. Es un trabajo muy personal que refleja lo cómoda que me siento en mi propia piel. Son más de dos décadas sobre el escenario, y en cada nuevo territorio o con cada nueva audiencia es el mismo proceso de dar a entender por qué, no siendo española, me dedico al baile flamenco, y cómo he logrado tener una voz propia en un arte tan complejo”, dijo la artista, quien califica a ‘Bailaora’, como la respuesta más honesta a todas las interrogantes con las que ha tenido que lidiar toda su vida.

Una propuesta integral en la que Siudy Garrido invita al público a sumergirse en el mundo del flamenco, en sus sonidos y en su esencia a través de un álbum grabado en la ciudad de Miami, junto a toda su banda de músicos, y el que -gracias al documental- veremos a la artista de origen venezolano en escenas inéditas y exclusivas de su proceso creativo, y adentrándose en la complejidad de la creación.

“Al ser una obra tan personal, Juan Parrilla [director musical del disco] quiso que participara en varias de las letras. Sin duda, el guión que le entregué tenía información bastante específica en cuanto a compases, cambios de tiempos y palos o estilos que quería desarrollar en cada una de las piezas, pero también contaba con una gran carga emocional de lo que quería contar en cada capítulo de la obra. Las letras en las que participé son las que más me identifican, como 'Fronteras del tiempo', que habla de buscar tus sueños; o 'Sin miedo', que habla de una guerrera sin más armas que su arte, pero que aún así logró ganar mil batallas”, finalizó la artista quien transita un camino lleno de valentía, pero también de miedos, dudas, y mucho éxito.

Para más información sobre la artista visite www.siudyflamenco. org.