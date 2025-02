Banda Ghost Hounds anuncia nuevo álbum

"Con Almost Home, los miembros de Ghost Hounds han superado una vez más los límites de su sonido único de raíces country rock, mientras se mantienen fieles a la esencia de lo que siempre los ha hecho únicos: pasión, narración y musicalidad", aseguró la producción en un comunicado.

El primer sencillo del álbum, You'll Never Find Me, es un himno intenso sobre un hombre que ha sufrido una ruptura amorosa y que declara que es irreemplazable. La energía de la canción sirve como precursora del complejo paisaje emocional del álbum. House A Home, otra canción destacada, refleja el tema central del álbum: qué es lo que transforma una casa en un hogar.

"House A Home es el sencillo más reciente que la banda comparte de su último álbum y sigue al lanzamiento de You’ll Never Find Me -que llegó al Top 20 en Country Radio CDX a solo tres semanas de su lanzamiento-. Anteriormente, Ghost Hounds presentó ‘She Runs Hot’, ‘You’ll Never Find Me (Strings Version) y Long Ride Home feat. Patty Griffin. La banda también ha lanzando videos musicales y cinematográficos, que han conseguido amplios elogios y apoyo de medios aclamados como CMT", destacó el equipo de la agrupación.

Otro tema clave, Before You Leave, que cuenta con la voz de Lainey Wilson, marca la culminación emocional de la relación en pareja. Se trata de mirar los espacios vacíos en las paredes donde alguna vez colgaban recuerdos y, aunque ambos saben que separarse es la decisión correcta, el amor que compartieron aún perdura en el hogar que crearon juntos.

"A medida que la banda avanza, su viaje es uno de evolución, como músicos y como personas. Almost Home es un poderoso testimonio de la complejidad de las relaciones, el significado del hogar y el espíritu perdurable del rock & roll. Es un disco que resonará mucho después de que se desvanezca la última nota", concluyó la producción.

Sorteo de dos guitarras autografiadas por la banda

Para celebrar el anuncio de Almost Home, Ghost Hounds regalará una guitarra eléctrica Epiphone y una guitarra acústica Epiphone, ambas firmadas a mano por los miembros de la banda. Los fanáticos de la música que deseen participar en el sorteo de las dos guitarras pueden hacerlo aquí.

Los ganadores serán elegidos después del 20 de marzo a la medianoche (hora de la costa este de Estados Unidos) y serán anunciados dentro de los siguientes 14 días. Para conocer todos los términos y condiciones del sorteo, haga clic aquí.