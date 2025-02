Músicos británicos protestan contra la inteligencia artificial con álbum silencioso

El álbum "This What We Want?" es una protesta por parte de músicos británicos ante la amenaza de la inteligencia artificial.

BautizadoIs This What We Want? (¿Es esto lo que queremos?), el álbum, al que se asociaron entre otros los cantantes Annie Lennox, Kate Bush, Jamiroquai, The Clash y Billy Ocean, está compuesto por grabaciones del ambiente de estudios vacíos.