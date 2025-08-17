domingo 17  de  agosto 2025
MÚSICA

Banda de rock La Gusana Ciega apuesta por trascender en la música

"No hacemos la música inmediata. Nos gusta mucho la trascendencia, que nuestra música se quede ahí para mucho tiempo", dijo Germán Arroyo, miembro de la banda

La banda de rock mexicana La Gusana Ciega.

La banda de rock mexicana La Gusana Ciega.

La Gusana Ciega vía Europa Press

MADRID.- El artista Daniel Gutiérrez, integrante de la banda mexicana de rock La Gusana Ciega, ha asegurado que la aparición y éxito de géneros musicales como el corrido mexicano responden a que hay una "problemática social" que este tipo de música recoge en sus letras --hablan de violencia, narcotráfico o desgracias sociales--.

"La música siempre está representando o hablando por la sociedad, de alguna manera es su trabajo. Y el hecho de que haya estos géneros que están funcionando habla de que hay una cierta tendencia, una situación o problemática social que se está viendo reflejada en la música. Se empieza a ver cómo quieren prohibir los corridos porque hablan de ciertos grupos de narcotráfico o del crimen organizado. Pero ese es nada más que el síntoma. El hecho de que haya esta música y que la gente esté enganchada a eso... Habría que investigar y darle solución a la problemática que está representando esa música", ha añadido Gutiérrez en una entrevista con Europa Press.

Lee además
Pablo Sebastian Lescano, vocalista de Damas Gratis. 
SUCESOS

Suspenden concierto de Damas Gratis en Colombia tras conflicto violento
Ricardo Arjona actuará en Miami el 2 de abril de 2026. 
MÚSICA

Ricardo Arjona regresa a Miami tras abarrotar el Madison Square Garden

Aunque La Gusana Ciega es un grupo de rock, sus integrantes --además de Gutiérrez, lo componen Germán Arroyo y Luis Ernesto Martínez-- son conscientes de que la industria musical latinoamericana está muy centrada en otros géneros que no siempre son el rock.

"Muchos de los exponentes de rock, por lo menos mexicanos, tienen ciertos ritmos de sus raíces. Y nosotros definitivamente no. Poco a poco el estilo de rock más anglo, pero en español, se fue acomodando en su lugar. Y sabemos que en España tiene su lugar, porque somos súper fans de bandas españolas que empezaron por lo menos en los ochenta. Siempre hemos estado en esa lucha para encontrar tu lugar y tu público. Hay muchísimo público en el mundo para la música. Muchísimo de ese público también llega a divertirse a esos conciertos de reguetón pero también van a los conciertos de rock. El público también es un poco más amplio en sus horizontes musicales", ha apuntado Gutiérrez.

Con más de 30 años de carrera, La Gusana Ciega hizo una gira en 2024 de más de 30 fechas entre México y España, con más de 50.000 espectadores. Ahora, en septiembre, harán una gira por Europa, pasando por España, como parte del Vive Latino 2025, con conciertos en Madrid, Barcelona y Zaragoza.

"Nos hemos exigido a nosotros mismos no hacer música inmediata, nada más para subirla y no tardarnos mucho. Para este disco ('Claroscuro', su nuevo álbum en el que están trabajando) nos tomamos nuestro tiempo. No hacemos la música inmediata. Nos gusta mucho la trascendencia, que nuestra música se quede ahí para mucho tiempo. Si lo piensas así, estás trabajando a futuro y no inmediatamente. Eso es lo que La Gusana Ciega ha hecho", ha explicado Arroyo.

"El pueblo latino tiene que decidir qué quiere ser"

La banda --que se define como "afortunada" de llevar tantos años en la industria musical-- ha coincidido en apuntar que, aunque es un momento "difícil" para la cultura latinoamericana, es el "pueblo" el que tiene que decidir "qué quiere ser".

"Sí, hay que defender la cultura, pero también creo que el pueblo tiene que decidir qué quiere ser y representar y defender eso. Si quisiéramos (La Gusana Ciega) defender nuestra cultura, igual haríamos otro tipo de música. Pero también somos latinos y queremos decir esto de esta forma hoy Pero simplemente expresarse hace ese proceso de defensa de la cultura (...) Ya tampoco somos nada más un estereotipo de latino, sino que somos en todas estas formas de expresión", ha concluido Gutiérrez.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

TelevisaUnivision anuncia nueva versión de "El privilegio de amar"

Villa en Tenerife celebra 100 años de fundación

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Te puede interesar

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga van a segunda vuelta

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli.  video
DEBATE

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Marc Anthony Salvat, candidato a la alcaldía de Hialeah. 
ELECCIONES

Marc Anthony Salvat: "No soy político, soy la voz de Hialeah"

Delcy Rodríguez (izq.), habla junto a Jorge Rodríguez, durante una reunión de la Alta Comisión de la Guyana Esequiba en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Casa Amarilla, Caracas, el 11 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

Secuestro, dinero y poder: La historia que une a los hermanos Rodríguez