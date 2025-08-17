Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin Grammy Acoustic Sessions en el Grammy Museum, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

Nodal habla de su ruptura con Cazzu y su amor por Ángela

El cantante mexicano Christian Nodal rompió el silencio sobre su polémica separación con Cazzu y su posterior relación con Ángela Aguilar. Además, el intérprete de Botella tras botella ofreció disculpas públicas a la madre de su hija, reconociendo que su nuevo romance nació tras la ruptura, pero que fue un proceso doloroso para todos los involucrados.

En un adelanto de su entrevista con la periodista Adela Micha, Nodal reveló que su historia con Cazzu tuvo varias pausas antes del final definitivo, dejando claro que la separación no fue repentina.

Insistió en que Ángela Aguilar no tuvo nada que ver en el rompimiento y que su historia de amor comenzó únicamente después de cerrar el capítulo con la rapera argentina.

William Levy confirma que actuará por primera vez junto a su hija

En medio del estreno de su más reciente proyecto, Camino a Arcadia de la plataforma de streaming ViX, William Levy no solo se prepara para nuevos retos profesionales, sino también para compartir por primera escenas junto a su hija Kailey, de 15 años, quien debuta en el cine.

Se trata de un filme que el actor cubanoamericano comenzará a filmar en septiembre en España.

William Levy manifestó que la joven se encuentra emocionada y ya está estudiando las líneas de su personaje. No obstante, enfatizó que aún no ensaya con ella, pues su manera de trabajar es diferente

Shakira vuelve a México con la gira Las mujeres ya no lloran

Shakira regresó a México para inaugurar la segunda etapa de su gira Las mujeres ya no lloran world tour, que ya vendió más de un millón de tickets en el país, con un concierto que quedará para siempre en la memoria de Tijuana.

Más de 30.000 fanáticos abarrotaron el Estadio Caliente en un sold out sin precedentes, convirtiendo la noche en un hito tanto para la ciudad como para México.

La artista eligió a esta ciudad fronteriza como punto de partida, dejando en claro la relevancia cultural de la gira y su manera única de celebrar la latinidad.

Johnny Depp pone condición a Disney para volver como Jack Sparrow

La posibilidad de ver nuevamente a Johnny Depp en la piel del icónico capitán Jack Sparrow está más cerca de lo que muchos fanáticos creían. Sin embargo, el actor puso sobre la mesa una condición clave para aceptar regresar a la saga Piratas del Caribe, que el guion de la sexta película cumpla con sus expectativas artísticas.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el productor Jerry Bruckheimer, responsable de la franquicia, asegura que ha conversado recientemente con Depp sobre su posible regreso.

Johnny Depp interpreta a Jack Sparrow por primera vez en 2003, en La maldición del Perla Negra, y su actuación fue tan aclamada que le valió una nominación al Óscar. A lo largo de cinco películas, el personaje se convirtió en el alma de la saga y en un ícono cultural, mezclando humor, irreverencia y carisma.

Chris Hemsworth reflexiona tras descubrir alto riesgo genético de Alzheimer

Chris Hemsworth, conocido mundialmente por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, vive una nueva etapa de introspección y propósito tras enterarse de que tiene un riesgo genético elevado de padecer Alzheimer.

El momento ocurrió durante la producción de su serie documental Limitless: Live Better Now, para National Geographic y Disney+. Las pruebas genéticas revelaron que el actor posee dos copias del gen APOE4, heredadas de sus padres, lo que lo hace entre 8 a 10 veces más propenso a desarrollar Alzheimer que la población general.

Desde entonces, su prioridad ha cambiado: ahora valora más la salud, el tiempo con su familia y los proyectos con significado personal.

