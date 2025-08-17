TelevisaUnivision anuncia nueva versión de "El privilegio de amar"

MIAMI.- TelevisaUnivision anunció el estreno de “Los hilos del pasado”, una adaptación de “El privilegio de amar”, una de las telenovelas más icónicas de la década de los noventa.

“Los hilos del pasado” se trasmitirá a partir del 10 de septiembre a las 9 pm Este / 8 pm Centro por Univision y por ViX desde el 11 de septiembre.

Producida por José Alberto “El Güero” Castro, el nuevo melodrama marca el regreso a la actuación de la actriz Yadhira Carrillo después de casi 20 años. La trama está coprotagonizada por Eduardo Santamarina, Bárbara López, David Zepeda y Emmanuel Palomares.

“Los hilos del pasado” cuenta la historia de Carolina (Yadhira Carrillo), una reconocida diseñadora de modas que está casada con Manuel (Eduardo Santamarina), un exitoso productor musical. En la cima de su carrera, su vida da un giro inesperado al conocer a Cristina (Bárbara López), una hermosa joven que despierta su rechazo al enamorarse de su hijastro Carlos (Emmanuel Palomares). Lo que Carolina ignora es que Cristina es en realidad la hija que se vio obligada a abandonar veinte años atrás, víctima de los maltratos de doña Luisa, quien se opuso a que su hijo Salvador (David Zepeda) dejara el sacerdocio tras saber del embarazo. Con una vida marcada por secretos y heridas del pasado, Carolina luchará para reparar los lazos rotos y entretejer nuevamente los hilos del amor que el destino le arrebató.

“Los hilos del pasado” se graba en México y varias escenas transcurren en Miami, Milán y Lago de Como.

Laura Flores, Mark Tacher y Azela Robinson conforman el elenco estelar.