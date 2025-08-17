domingo 17  de  agosto 2025
MÚSICA

Ricardo Arjona regresa a Miami tras abarrotar el Madison Square Garden

Ya están a la venta las entradas para el concierto de Ricardo Arjona el 2 de abril del próximo año en el Kaseya Center de Miami

Ricardo Arjona actuará en Miami el 2 de abril de 2026.&nbsp;

Ricardo Arjona actuará en Miami el 2 de abril de 2026. 

Cortesía/ Ricardo Arjona Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ricardo Arjona confirma una cita imperdible con el público del sur de Florida: el próximo 2 de abril de 2026 en el Kaseya Center de Miami, informó el equipo de manejo del cantautor guatemalteco a través de un comunicado de prensa.

El anuncio llega en medio de un momento histórico para el artista, quien recientemente agotó, en tiempo récord, las entradas para dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York.

Lee además
La banda de rock mexicana La Gusana Ciega.
MÚSICA

Banda de rock La Gusana Ciega apuesta por trascender en la música
Póster promocional de Los hilos del pasado.
TELEVISIÓN

TelevisaUnivision anuncia nueva versión de "El privilegio de amar"

Este doble “sold out” refuerza el impacto de la gira Lo que el seco no dijo, una propuesta artística que ha generado una respuesta inmediata y arrolladora desde el momento de su lanzamiento, y que se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados.

Para muchos, no sólo se trata de un impactante éxito comercial, sino de la reivindicación de la música con contenido, representada por uno de los pocos artistas que, a pesar de las modas, se ha mantenido fiel a lo que sabe hacer y lo defiende.

Ricardo Arjona se reinventa nuevamente y ofrecerá a su público una puesta en escena que va más allá de un simple concierto musical para convertirse en una experiencia para los sentidos. Lo que el seco no dijo podría ser el grito de batalla de un público que quiere reencontrarse nuevamente con las canciones.

El concierto en Miami promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones, en un montaje que, fiel a su sello, trasciende el formato tradicional de espectáculo para transformarse en un encuentro inolvidable.

Las entradas para el concierto en el Kaseya Center ya se pueden obtener a través de https://www.ticketmaster.com/.

Temas
Te puede interesar

Villa en Tenerife celebra 100 años de fundación

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Cómo afectaría al sector de las artes de Miami posibles recortes en presupuesto

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. video
POLÍTICA

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Te puede interesar

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Proyección electoral en Bolivia ubica a Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en segunda vuelta

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Patricia Janiot entrevista en su programa al analista Pedro Burelli.  video
DEBATE

Pedro Burelli analiza la presión de EEUU sobre Maduro, en charla con la periodista Patricia Janiot

El sacerdote Cirilo Castro Fuentes, párroco en el municipio de San Luis (Pinar del Río), participar en el desfile oficial portando la bandera del Vaticano junto a insignias comunistas.
CUBA

Sacerdote cubano desfila bajo banderas comunistas

Marc Anthony Salvat, candidato a la alcaldía de Hialeah. 
ELECCIONES

Marc Anthony Salvat: "No soy político, soy la voz de Hialeah"

Delcy Rodríguez (izq.), habla junto a Jorge Rodríguez, durante una reunión de la Alta Comisión de la Guyana Esequiba en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Casa Amarilla, Caracas, el 11 de diciembre de 2023. 
VENEZUELA

Secuestro, dinero y poder: La historia que une a los hermanos Rodríguez