Banderas ironiza sobre el Oscar: "Estoy pagando a Batman para ver si se carga al Joker"

Por otro lado, Banderas, en rueda de prensa, ha dicho recibir este Goya en su tierra "con mucha ilusión" y ha añadido que en su discurso ha cometido "errores", ya que se le olvidó agradecer a los académicos, nombrar a su compañera Penélope Cruz y a Málaga. "Me he puesto muy nervioso", ha confesado.

En este punto, ha señalado que no es que hubiera descartado el premio pero "era la quinta nominación". "Cinco veces nominado a los Globos, a los Goya... y nunca me llamaban; y este año ha sido, prácticamente, todo". "Todo lo que hay por ahí me lo he ido llevando y produce placer por las circunstancias que se ha producido esta película", ha manifestado.

También ha tenido palabras para Pedro Almodóvar, del que ha dicho es el que mejor me ha entendido y sabe sacar cosas de él y que sabe bien cómo articular los trabajos. De igual modo, sobre 'Dolor y Gloria' ha dicho que "¡todavía no está preparado para entender la dimensión de esta película.

Asimismo, ha explicado que, actualmente, "no hay conversación específica" para hacer alguna nueva cinta con Pedro Almodóvar, admitiendo que "jamás" le ha llamado para que le dé ningún papel, replicándole el director manchego que le seguirá llamando.

Por último, ha vuelto a destacar a Málaga, que "está disparada", ha subrayado, valorando el Goya de Belén Cuesta, el suyo y el Goya de Honor de Pepa Flores. "Málaga lleva un par de décadas muy fuerte por convertirse en ciudad cultural de importancia a lo que ha contribuido de forma especial el Festival de Cine", ha concluido.