Barry Manilow pospone residencia en Las Vegas por tratamiento para cáncer

El cantautor estadounidense Barry Manilow durante la 76.ª edición de los Premios Tony en el United Palace de Nueva York el 11 de junio de 2023.

LOS ÁNGELES.- El cantante estadounidense Barry Manilow pospuso su residencia en Las Vegas para enfocarse en su tratamiento tras ser diagnosticado con cáncer de pulmón, anunció este miércoles en un comunicado en sus redes sociales.

El intérprete de Copacabana, de 82 años, dijo que se encuentra "genial y recuperándose muy bien" de una cirugía.

"Sin embargo, hemos decidido posponer mis fechas de la residencia (...) para que pueda permanecer enfocado en sanar y alistarme para la gira que comienza al final de febrero", agregó.

Manilow había hecho público el diagnóstico en diciembre.

El cantante de rock suave y también productor informó entonces que una resonancia magnética ordenada tras un episodio prolongado de bronquitis "descubrió un punto cancerígeno" en su "pulmón derecho que necesita ser removido".

Esto lo llevó a suspender una serie de conciertos previstos en enero, que ahora se realizarán entre finales de marzo y abril.

Esta gira nacional se mantiene en pie a pesar de la suspensión de los conciertos programados en el hotel Westgate de Las Vegas. El ganador del Grammy ha prometido además nuevo material musical.

Trayectoria

Manilow es un icónico cantante, compositor y productor estadounidense nacido el 17 de junio de 1943 en Brooklyn, Nueva York. Con una carrera que abarca más de seis décadas, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música popular y el soft rock, logrando vender más de 80 millones de discos en todo el mundo.

Su estilo se caracteriza por arreglos orquestales ambiciosos y baladas cargadas de emotividad que dominaron las listas de éxitos, especialmente durante la década de los 70.

Antes de alcanzar el estrellato como solista, Manilow trabajó como pianista y arreglista, destacando su colaboración con Bette Midler y su prolífica labor componiendo jingles publicitarios que se volvieron parte de la cultura popular.

Su ascenso definitivo llegó con el lanzamiento de Mandy en 1974, seguido por una cadena de éxitos inolvidables como Copacabana (At the Copa), Can't Smile Without You y I Write the Songs.

FUENTE: AFP