Colorado, un destino para visitar en 2026

El estado de Colorado celebra 150 años de su incorporación a la Unión Americana y presenta una amplia gama de iniciativas diseñadas tanto para residentes como para visitantes.
Coincidiendo con la conmemoración nacional de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, la celebración de Colorado se articula en torno al tema “The View From Here” (La vista desde aquí). Esto incluye programas educativos, exposiciones y muchas actividades impulsadas para fomentar la participación cívica y fortalecer el orgullo estatal.
A continuación, un adelanto de lo que incluye este calendario especial:
Para obtener más información sobre America 250 – Colorado 150, visite el sitio web oficial en Am250CO150.org en internet.
También puede descubrir el rico pasado de Colorado a través de museos, exposiciones e instituciones culturales; actividades al aire libre; hoteles históricos; recorridos en trenes escénicos e históricos; la cultura vaquera; visitas a minas y pueblos fantasma; recintos históricos de música y artes escénicas; y una oferta culinaria distintiva. Para más inspiración, visite Colorado.com en internet.
Colorado es un destino para las cuatro estaciones que ofrece aventuras y actividades recreativas, una vibrante escena artística, un rico patrimonio cultural, una gastronomía llena de sabor y 28 reconocidos centros de esquí. Sus impresionantes paisajes incluyen aguas termales naturales, las cabeceras de siete grandes ríos, tranquilos lagos y embalses, 12 parques nacionales y monumentos, 26 rutas escénicas e históricas y 58 picos montañosos que superan los 14,000 pies de altura.
Para más información o para solicitar una copia de la Guía Oficial de Vacaciones del Estado de Colorado, visite www.COLORADO.com o llame al 1-800-COLORADO. Siga a Colorado en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.