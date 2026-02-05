jueves 5  de  febrero 2026
TURISMO

Colorado, un destino para visitar en 2026

El estado más alto de la Unión celebra 150 años con un amplio programa de actividades que celebran la cultura, el patrimonio y la naturaleza

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Biking, Breckenridge, Colorado.

Biking, Breckenridge, Colorado.

Hiking, Breckenridge, Colorado.

Hiking, Breckenridge, Colorado.

Gondola, Breckenridge, Colorado.

Gondola, Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

JESUS HERNÁNDEZ / DLA
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, and Rakesh Chaurasia, in Breckenridge, Colorado.

Béla Fleck, Zakir Hussain, Edgar Meyer, and Rakesh Chaurasia, in Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Distillery, Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Distillery, Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Colorado, Grand Junction.

Colorado, Grand Junction.

Courtesy of Visit Grand Junction
Breckenridge, Colorado, Oktoberfest.

Breckenridge, Colorado, Oktoberfest.

Courtesy of Breckenridge Tourism Office
Colorado.

Colorado.

Pixabay
Colorado.

Colorado.

Pixabay
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Collage Breckenridge Tourism Office
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Tourism Office
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Butte, Colorado.

Butte, Colorado.

Denise Chambers / Miles / Colorado Tourism Office
Vail, Colorado.

Vail, Colorado.

Matt Inden /  Miles / Colorado Tourism Office
Ouray Hot Springs, Colorado.

Ouray Hot Springs, Colorado.

Matt Inden /  Miles / Colorado Tourism Office
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Tourism Office
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Tourism Office
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Tourism Office
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Tourism Office
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Tourism Office
Breckenridge, Colorado.

Breckenridge, Colorado.

Breckenridge Tourism Office
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

El estado de Colorado celebra 150 años de su incorporación a la Unión Americana y presenta una amplia gama de iniciativas diseñadas tanto para residentes como para visitantes.

Coincidiendo con la conmemoración nacional de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, la celebración de Colorado se articula en torno al tema “The View From Here” (La vista desde aquí). Esto incluye programas educativos, exposiciones y muchas actividades impulsadas para fomentar la participación cívica y fortalecer el orgullo estatal.

Lee además
Porter Airlines, Embraer E195-E2.
FLORIDA

Porter Airlines inaugura vuelos directos entre Miami y Ottawa
Cracovia, Polonia.
TURISMO

Cracovia, encantadora ciudad para visitar y admirar

A continuación, un adelanto de lo que incluye este calendario especial:

  • Programa de Pasaporte Digital: Disponible en Colorado.com, este programa gratuito anima a explorar las atracciones de Colorado al mismo tiempo que obtiene recompensas. Puede acceder a ofertas y descuentos exclusivos y, con cada registro, aumentar sus posibilidades de ganar premios como créditos de viaje de United por 500 dólares y 150,000 millas United MileagePlus®.
  • Espectáculos de drones – Stories in the Sky: Se estima que alrededor de 150 impresionantes espectáculos de drones iluminarán los cielos de todo el estado durante la celebración. Cada presentación, sincronizada con música, estará personalizada para celebrar la fiesta aniversaria.
  • Preservación Histórica: Con el objetivo de incorporar o actualizar 150 sitios históricos en el registro estatal antes de finales de 2026, esta iniciativa pone en primer plano la rica historia de Colorado.
  • Proyecto Estatal de Historia Oral: Destaca más de 150 narraciones diversas a través de grabaciones que reflejan la narrativa completa y en evolución del estado.
  • History Where It Happened (La historia donde ocurrió): Un esfuerzo de revitalización para actualizar e instalar 150 marcadores históricos en todo Colorado, garantizando una representación más precisa e inclusiva de la historia del estado.
  • Calendario Estatal de Eventos: Una variada programación que abarca desde conciertos y festivales hasta exposiciones históricas, celebraciones culturales, arte público y actividades educativas.
  • Ascenso a los 14ers: Colorado alberga 58 picos montañosos que superan los 14,000 pies de altura, conocidos como “14ers”. En el verano de 2026, entusiastas del aire libre y equipos de alpinismo se unirán para coronar estas cumbres en un desafío único en la vida.

Para obtener más información sobre America 250 – Colorado 150, visite el sitio web oficial en Am250CO150.org en internet.

También puede descubrir el rico pasado de Colorado a través de museos, exposiciones e instituciones culturales; actividades al aire libre; hoteles históricos; recorridos en trenes escénicos e históricos; la cultura vaquera; visitas a minas y pueblos fantasma; recintos históricos de música y artes escénicas; y una oferta culinaria distintiva. Para más inspiración, visite Colorado.com en internet.

Colorado es un destino para las cuatro estaciones que ofrece aventuras y actividades recreativas, una vibrante escena artística, un rico patrimonio cultural, una gastronomía llena de sabor y 28 reconocidos centros de esquí. Sus impresionantes paisajes incluyen aguas termales naturales, las cabeceras de siete grandes ríos, tranquilos lagos y embalses, 12 parques nacionales y monumentos, 26 rutas escénicas e históricas y 58 picos montañosos que superan los 14,000 pies de altura.

Para más información o para solicitar una copia de la Guía Oficial de Vacaciones del Estado de Colorado, visite www.COLORADO.com o llame al 1-800-COLORADO. Siga a Colorado en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.

Temas
Te puede interesar

Parque temático de Pokémon abre oficialmente en Tokio

El arte de la joyería personalizada: conversación con Fernando L. Enríquez

Taylor Swift anuncia video de "Opalite" en exclusiva para Apple Music y Spotify

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alex Saab presunto testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Alex Saab y Raúl Gorrín fueron capturados por el SEBIN

Imagen referencial.
GOLPE MIGRATORIO

ICE y policía de Florida detienen a 152 inmigrantes en operativo relámpago

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

En la foto el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Aunque hay negociaciones, Trump afirma que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

Te puede interesar

Imagen referencial.
CONTROL MASIVO

Ola de frío en Florida facilita captura y erradicación de más de 5.000 iguanas invasoras

Por Daniel Castropé
Personas muestran retratos de presos políticos durante una manifestación de familiares en la Universidad Central de Venezuela en Caracas el 13 de enero de 2026.
URGENTE

Proyecto de amnistía en Venezuela excluye "violaciones graves" a los DDHH

Los equipos son monitoreados a través de computadoras que emiten señales a la planta central. 
OLA INVERNAL

Frío extremo en Florida impacta la generación eléctrica y dispara las facturas

Acompañada por sus hermanos Camron y Annie, la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, pidió el regreso de su madre desaparecida
SUCESO

Presentadora Savannah Guthrie publica emotivo video pidiendo regreso de su madre

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
Política

Trump elogia posible fórmula Vance-Rubio para 2028: ¿Quién lideraría la candidatura?