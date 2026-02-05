Colorado, un destino para visitar en 2026

El estado de Colorado celebra 150 años de su incorporación a la Unión Americana y presenta una amplia gama de iniciativas diseñadas tanto para residentes como para visitantes.

Coincidiendo con la conmemoración nacional de los 250 años de la independencia de Estados Unidos , la celebración de Colorado se articula en torno al tema “The View From Here” (La vista desde aquí). Esto incluye programas educativos, exposiciones y muchas actividades impulsadas para fomentar la participación cívica y fortalecer el orgullo estatal.

A continuación, un adelanto de lo que incluye este calendario especial:

Programa de Pasaporte Digital: Disponible en Colorado.com, este programa gratuito anima a explorar las atracciones de Colorado al mismo tiempo que obtiene recompensas. Puede acceder a ofertas y descuentos exclusivos y, con cada registro, aumentar sus posibilidades de ganar premios como créditos de viaje de United por 500 dólares y 150,000 millas United MileagePlus®.

Espectáculos de drones – Stories in the Sky: Se estima que alrededor de 150 impresionantes espectáculos de drones iluminarán los cielos de todo el estado durante la celebración. Cada presentación, sincronizada con música, estará personalizada para celebrar la fiesta aniversaria.

Preservación Histórica: Con el objetivo de incorporar o actualizar 150 sitios históricos en el registro estatal antes de finales de 2026, esta iniciativa pone en primer plano la rica historia de Colorado.

Proyecto Estatal de Historia Oral: Destaca más de 150 narraciones diversas a través de grabaciones que reflejan la narrativa completa y en evolución del estado.

History Where It Happened (La historia donde ocurrió): Un esfuerzo de revitalización para actualizar e instalar 150 marcadores históricos en todo Colorado, garantizando una representación más precisa e inclusiva de la historia del estado.

Calendario Estatal de Eventos: Una variada programación que abarca desde conciertos y festivales hasta exposiciones históricas, celebraciones culturales, arte público y actividades educativas.

Ascenso a los 14ers: Colorado alberga 58 picos montañosos que superan los 14,000 pies de altura, conocidos como "14ers". En el verano de 2026, entusiastas del aire libre y equipos de alpinismo se unirán para coronar estas cumbres en un desafío único en la vida.

Para obtener más información sobre America 250 – Colorado 150, visite el sitio web oficial en Am250CO150.org en internet.

También puede descubrir el rico pasado de Colorado a través de museos, exposiciones e instituciones culturales; actividades al aire libre; hoteles históricos; recorridos en trenes escénicos e históricos; la cultura vaquera; visitas a minas y pueblos fantasma; recintos históricos de música y artes escénicas; y una oferta culinaria distintiva. Para más inspiración, visite Colorado.com en internet.

Colorado es un destino para las cuatro estaciones que ofrece aventuras y actividades recreativas, una vibrante escena artística, un rico patrimonio cultural, una gastronomía llena de sabor y 28 reconocidos centros de esquí. Sus impresionantes paisajes incluyen aguas termales naturales, las cabeceras de siete grandes ríos, tranquilos lagos y embalses, 12 parques nacionales y monumentos, 26 rutas escénicas e históricas y 58 picos montañosos que superan los 14,000 pies de altura.

Para más información o para solicitar una copia de la Guía Oficial de Vacaciones del Estado de Colorado, visite www.COLORADO.com o llame al 1-800-COLORADO. Siga a Colorado en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.