Beauty blogger Sophia Gómez explora el maquillaje online

En su cuenta de Instagram @likesophiagomez la joven de 16 años demuestra su destreza para el maquillaje y el styling.

También ha realizado alianzas y colaboraciones con make-up artists como Mario Dedivanovic, uno de los más reconocidos debido a su trabajo como maquillador de Kim Kardashian.

Sophia además es una bailarina profesional, ganadora de diversas competencias estatales y nacionales en Estados Unidos, como la Nexstar National Talent Competition, siendo parte de la Academia Ímpetu by DSISTERS.

“La danza es otra de las cosas que más me apasiona y con la que me siento más a gusto. Espero convertirme en una gran bailarina y participar en grandes producciones musicales en el futuro. Los Ángeles y Nueva York son ciudades en las que me proyecto viviendo y materializando muchos de mis sueños, sobre todo los relacionados con el baile”, agregó Sophia.

La influencer también coquetea con el modelaje. Ha sido la imagen de diversas marcas de maquillaje y cosméticos, también ha desfilado en par de ocasiones en la pasarela del Miami Fashion Week.

“Cree en ti y busca las oportunidades para que puedan ver brillar su talento. No importa lo difícil que sea, sal y lucha por todo lo que sueñas” es el mensaje que envía a sus seguidores.

Ha estado activa en las plataformas digitales desde los 9 años. Tiene más de un millón de seguidores entre Instagram, TikTok y YouTube.