viernes 21  de  noviembre 2025
MÚSICA

Bebo Dumont estrena nuevo EP e inicia gira junto a a Simon Grossman

El primer sencillo del EP titulado Quiero Quererte fue seleccionado por Rolling Stone en Español como uno de los temas que el público debe escuchar

Bebo Dumont estrena su EP, El Que NO Llora No Mama,&nbsp;acompañado del video musical de su primer sencillo.

Bebo Dumont estrena su EP, El Que NO Llora No Mama, acompañado del video musical de su primer sencillo.

Cortesía Rimas
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN.- El cantante, músico y productor Bebo Dumont estrena su EP, El Que NO Llora No Mama compuesto por siete temas (de los cuales, seis son inéditos) donde ofrece una muestra de su talento, su lápiz, y su versatilidad musical.

EQNLLNM, es un EP que marca una nueva etapa en la carrera de Bebo, destaca un comunicado de prensa, en la cuál está apostándole a la honestidad, la intimidad, y a una mayor crudeza en sus letras.

Lee además
Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.
LETRAS

Programación de la Feria del Libro de Miami este viernes 21 de noviembre
Los príncipes de Gale, William y Kate Middleton, asisten a los Premios de Cine de la Academia Británica Bafta en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 19 de febrero de 2023.
REALEZA BRITÁNICA

Captan romántico gesto del príncipe William hacia Kate Middleton

"Siempre ha habido una apuesta al arte en sus proyectos, pero con este EP debut, Dumont hace un hincapié en su narrativa como compositor, con siete temas en los que nos da una mirada cercana a sus más íntimos sentimientos, vivencias e inquietudes", continúa el comunicado.

Se trata de una propuesta más transparente que sus pasadas intervenciones, dónde la persona tras el artista toma protagonismo.

El primer sencillo del EP titulado Quiero Quererte, seleccionado por Rolling Stone en Español como uno de los temas que el público debe escuchar, aborda la importancia de amarse a uno mismo, antes de poder ofrecerle ese amor a alguien más.

Video musical

El video oficial , dirigido por Edgar Cruz Robles, cuenta con la participación de Bryan “Brayito” Lebrón, un actor puertorriqueño que personifica a un payaso símbolo de la tragicomedia, la dualidad, la vulnerabilidad e inseguridad del propio Dumont.

La puesta en escena simula una sesión de terapia, y sirve como desahogo y a su vez un catalítico emocional.

Recientemente, el artista ganador del Grammy y el Latin Grammy actuó como telonero de su compañero PJ Sin Suela en las presentaciones en Bogotá y Medellín.

Luego, viajó a Las Vegas, donde participó como productor en una serie de sesiones de Fania Records para Remezcla, y cerrará el mes uniéndose al cantautor venezolano quien ha sido comparado con el cantante Jack Johnson, Simón Grossmann como acto de apertura de su gira por Estados Unidos.

El viaje musical de Dumont comenzó en 2008, colaborando con músicos locales puertorriqueños. Después de tocar la batería y cantar para la banda Cultura Profética, Dumont ganó un Latin Grammy en 2020 por Mejor Álbum de Música Alternativa, por su trabajo como productor del álbum de la banda Sobrevolando.

También colaboró en el álbum de Rawayana ¿Quién Trae Las Cornetas?, que ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

Temas
Te puede interesar

Revelan tráiler de nueva película de "The Hunger Games"

Cazzu y Belinda fotografiadas juntas por primera vez

Cuadro de Frida Kahlo rompe récord en subasta para una artista femenina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Te puede interesar

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL