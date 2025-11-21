Bebo Dumont estrena nuevo EP e inicia gira junto a a Simon Grossman

Bebo Dumont estrena su EP, El Que NO Llora No Mama, acompañado del video musical de su primer sencillo.

SAN JUAN.- El cantante, músico y productor Bebo Dumont estrena su EP, El Que NO Llora No Mama compuesto por siete temas (de los cuales, seis son inéditos) donde ofrece una muestra de su talento, su lápiz, y su versatilidad musical.

EQNLLNM, es un EP que marca una nueva etapa en la carrera de Bebo, destaca un comunicado de prensa, en la cuál está apostándole a la honestidad, la intimidad, y a una mayor crudeza en sus letras.

"Siempre ha habido una apuesta al arte en sus proyectos, pero con este EP debut, Dumont hace un hincapié en su narrativa como compositor, con siete temas en los que nos da una mirada cercana a sus más íntimos sentimientos, vivencias e inquietudes", continúa el comunicado.

Se trata de una propuesta más transparente que sus pasadas intervenciones, dónde la persona tras el artista toma protagonismo.

El primer sencillo del EP titulado Quiero Quererte, seleccionado por Rolling Stone en Español como uno de los temas que el público debe escuchar, aborda la importancia de amarse a uno mismo, antes de poder ofrecerle ese amor a alguien más.

Video musical

El video oficial , dirigido por Edgar Cruz Robles, cuenta con la participación de Bryan “Brayito” Lebrón, un actor puertorriqueño que personifica a un payaso símbolo de la tragicomedia, la dualidad, la vulnerabilidad e inseguridad del propio Dumont.

La puesta en escena simula una sesión de terapia, y sirve como desahogo y a su vez un catalítico emocional.

Recientemente, el artista ganador del Grammy y el Latin Grammy actuó como telonero de su compañero PJ Sin Suela en las presentaciones en Bogotá y Medellín.

Luego, viajó a Las Vegas, donde participó como productor en una serie de sesiones de Fania Records para Remezcla, y cerrará el mes uniéndose al cantautor venezolano quien ha sido comparado con el cantante Jack Johnson, Simón Grossmann como acto de apertura de su gira por Estados Unidos.

El viaje musical de Dumont comenzó en 2008, colaborando con músicos locales puertorriqueños. Después de tocar la batería y cantar para la banda Cultura Profética, Dumont ganó un Latin Grammy en 2020 por Mejor Álbum de Música Alternativa, por su trabajo como productor del álbum de la banda Sobrevolando.

También colaboró en el álbum de Rawayana ¿Quién Trae Las Cornetas?, que ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.