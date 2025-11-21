Cazzu y Belinda fotografiadas juntas por primera vez

Belinda y Cazzu juntas durante un evento de la revista GQ.

MIAMI.- Las artistas Belinda y Cazzu protagonizaron un significativo encuentro durante un evento de la revista GQ en Ciudad de México , dejando atrás la narrativa de una supuesta rivalidad entre ambas. Las dos cantantes han vivido en carne propia el escrutinio público derivado de sus polémicas relaciones sentimentales con el cantante mexicano Christian Nodal .

El encuentro, que tuvo lugar durante una gala en honor a Maluma, fue capturado por fotógrafos y se caracterizó por la cordialidad.

La estrella pop mexicana y la artista urbana argentina no solo intercambiaron un abrazo, sino que también posaron conjuntamente, proyectando una imagen de respeto y empatía mutua.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GQ México y Latinoamérica (@gqmexico)

Fuentes presentes en el evento confirmaron a People en Español la ausencia de cualquier tipo de fricción, señalando que se llevan bien y que la atmósfera fue muy tranquila.

Relación

El interés público en el encuentro entre las cantantes se origina en su vínculo con Nodal.

Belinda mantuvo un noviazgo altamente mediático con el artista, cuya finalización fue marcada por la controversia tras la publicación de mensajes privados por parte del cantante.

Posteriormente, la trapera argentina Cazzu, madre de la hija de Nodal, Inti, experimentó una ruptura igualmente intensa, seguida por la confirmación del matrimonio del artista con Ángela Aguilar en medio de rumores de infidelidad.

Recientemente, Cazzu ha abordado públicamente las complejidades de su situación posruptura, incluyendo la escasa interacción entre Nodal y su hija, y la necesidad de establecer un acuerdo legal que facilite los viajes de la menor.

La fotografía de Belinda y Cazzu sonriendo y en aparente complicidad se interpreta como un mensaje rotundo dirigido a la opinión popular, en la que confirman que no existe ningún tipo de enemistad. Más bien, parece que ambas han forjado un entendimiento mutuo a base de experiencias compartidas.