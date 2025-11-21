Revelan tráiler de nueva película de "The Hunger Games"

MIAMI.- Una de las sagas más exitosas de la historia del cine está a punto de abrir un nuevo capítulo. Liongstae estrenó oficialmente el primer tráiler de The Hunger Games : Sunrise on the Reaping, la nueva entrega que se estrenará en cines a nivel global a finales de 2026.

La película está basada en el libro homónimo de 2025. Se sitúa 24 años antes de la primera entrega y sigue al joven Haymitch Abernathy (Joseph Zada), seleccionado para competir en los 50º Juegos del Hambre.

"Dado que estos Juegos son el segundo Vasallaje de los Veinticinco, que se celebra cada 25 años, cada distrito de Panem debe enviar el doble de tributos a la capital. Allí, 48 niños lucharán a muerte para ganar los Juegos del Hambre", explica la revista Variety.

El tráiler es un primer vistazo a Zada en el papel, que fue interpretado originalmente por Woody Harrelson en la serie original de películas.

Reparto y fecha de estreno

El reparto también cuenta con Elle Fanning interpretando a una versión joven de Effie Trinket, papel que originalmente interpretó Elizabeth Banks.

Por otra parte, Ralph Fiennes da vida al presidente Coriolanus Snow, personaje que encarnó Donald Sutherland en las películas originales y Tom Blyth en la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes.

Kieran Culkin interpreta a Caesar Flickerman, el presentador de televisión de Los Juegos del Hambre, papel que interpretó Stanley Tucci en las películas originales. Jesse Plemons interpreta a una versión joven de Plutarch Heavensbee, personaje que interpretó Philip Seymour Hoffman.

Sunrise on the Reaping está dirigida por Francis Lawrence, con guion de Billy Ray. Brad Simpson y Nina Jacobson regresan como productores.

La película llegará a la gran pantalla el 20 de noviembre de 2026.