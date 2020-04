Becky G estrena una nueva canción esperanzadora

En palabras de la propia Becky G: "Esta canción representa muchas cosas que son importantes para mí, pero especialmente ahora habla de esperanza. Yo confío en que pueda significar algo positivo para ustedes también".

Asimismo, Becky G creó una nueva línea de merchandising para este lanzamiento. Todos los ingresos generados por la venta del merchandising serán donados a la fundación L.A. Students Most In Need, una organización que forma parte de la Fundación comunitaria Californiana que ayuda a los estudiantes sin recursos a acceder a tecnología digital para atender clases online.

También les ayuda proporcionándoles comida, y otros artículos que ellos o sus familias puedan necesitar durante la cuarentena de manera que puedan seguir con sus clases durante el cierre de los colegios. En YouTube también se podrá acceder a realizar una donación para dicha fundación junto al enlace del videoclip oficial de ésta canción que se estrenará en la madrugada de este martes 14 de abril. Más información en la web www.lastudentsmostinneed.org.