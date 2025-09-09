Béele se pronuncia ante filtración de video íntimo con Isabella Ladera

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

MIAMI.- El artista urbano Béele rompió el silencio sobre la filtración del video íntimo con la influencer venezolana Isabella Ladera, quien en un comunicado desmintió que la difusión del audiovisual fuera parte de una estrategia de marketing y alegó que el material solo estaba en manos de ella y del cantante colombiano.

Ante las declaraciones de la modelo, quien también manifestó que tomará medidas legales, Brandon de Jesús López Orozco —nombre de pila del artista— negó estar involucrado en la filtración del audiovisual y señaló que su equipo legal en Colombia y Estados Unidos se encargarán del caso.

REDES Afirman que Jorge Rodríguez "nunca estuvo en China", no hubo "cálida bienvenida" de Jinping

"Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas", reza el comunicado conjunto realizado por los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados (Colombia) y DMR Law LLC (Estados Unidos).

Béele - Captura Comunicado de los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC sobre la filtración del video íntimo de Béele e Isabella Ladera. Captura de pantalla/Instagram/@beele

"Se han iniciado acciones coordinadas en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención , difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. En Estados Unidos ya estamos en proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación", agrega.



Asimismo, los representantes del artista destacaron que el intérprete también es una víctima ante la divulgación del material.

“Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”.