martes 9  de  septiembre 2025
POLÉMICA

Béele se pronuncia ante filtración de video íntimo con Isabella Ladera

Los representantes legales del artista destacaron en un comunicado que el intérprete también es una víctima ante la divulgación del material

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

La influencer venezolana Isabella Ladera y la cantante colombiano Béele llegan a la 37ª edición de los Premios Lo Nuestro de Univision en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 20 de febrero de 2025.

AFP/Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El artista urbano Béele rompió el silencio sobre la filtración del video íntimo con la influencer venezolana Isabella Ladera, quien en un comunicado desmintió que la difusión del audiovisual fuera parte de una estrategia de marketing y alegó que el material solo estaba en manos de ella y del cantante colombiano.

Ante las declaraciones de la modelo, quien también manifestó que tomará medidas legales, Brandon de Jesús López Orozco —nombre de pila del artista— negó estar involucrado en la filtración del audiovisual y señaló que su equipo legal en Colombia y Estados Unidos se encargarán del caso.

Lee además
Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video
POLÉMICA

Influencer Isabella Ladera toma acciones legales tras filtración de video intimo
El portavoz del régimen de Venezuela, Jorge Rodríguez.  
REDES

Afirman que Jorge Rodríguez "nunca estuvo en China", no hubo "cálida bienvenida" de Jinping

"Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas", reza el comunicado conjunto realizado por los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados (Colombia) y DMR Law LLC (Estados Unidos).

Béele - Captura
Comunicado de los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC sobre la filtración del video íntimo de Béele e Isabella Ladera.

Comunicado de los despachos Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC sobre la filtración del video íntimo de Béele e Isabella Ladera.

"Se han iniciado acciones coordinadas en Colombia y Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención , difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. En Estados Unidos ya estamos en proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación", agrega.

Asimismo, los representantes del artista destacaron que el intérprete también es una víctima ante la divulgación del material.

“Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”.

Temas
Te puede interesar

Lady Gaga y Tim Burton se unen para video de "The Dead Dance"

Alejandro Sanz sorprende al pasear de incógnito en Puebla

Fanáticos celebran los 40 años del videojuego "Super Mario"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

José Luis Zapatero, expresidente de España. 
DIPLOMACIA

EEUU sugiere retirarle la visa a José Luis Rodríguez Zapatero por sus conexiones con el chavismo

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, se reunieron con marines en Puerto Rico y en el buque USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe, frente a las costas de Venezuela. Nuestros combatientes son la fuerza de combate MÁS FUERTE y MÁS LETAL de la Tierra, dijo el funcionario Hegseth.
EEUU

Jefe del Pentágono: "Nos preparamos para la guerra"

De acuerdo con la Fiscalía de Ecuador, el empresario Xavier Jordán pidió al narcotraficante Leandro Norero respaldo para ejecutar el crimen contra el dirigente Fernando Villavicencio
MAGNICIDIO

Empresario investigado por asesinato de Fernando Villavicencio comparece en consulado de Ecuador en Miami

Ante la situación, los abogados de Isabella Ladera emitieron un comunicado en el que aclararon que la influencer no fue responsable de la filtración del video
POLÉMICA

Influencer Isabella Ladera toma acciones legales tras filtración de video intimo

Te puede interesar

Los aranceles del gobierno del presidente Donald J. Trump ya experimentan un efecto positivo en la finanzas del país con más de 125.000 millones de dólares obtenidos por ese concepto.
COMERCIO

Corte Suprema de EEUU examinará en noviembre caso de aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Collage con la publicación de Laura Yourex en Facebook. 
INCREÍBLE

Acusan a mujer en EEUU por registrar a su perra para votar

El secretario de Salud Robert Kennedy habla junto al presidente Donald J. Trump. durante en evento de salud en la Casa Blanca. 
SALUD

EEUU presenta nuevo plan de salud contra enfermedades crónicas

La refugiada ucraniana Iryna Zarutska fue asesinada en un tren ligero de Charlotte
SEGURIDAD

FBI y DOT investigan asesinato de refugiada ucraniana en Charlotte; expone fallas de políticas demócratas

Un agente de la Bolsa de Nueva York minutos antes de cerrar la sesión bursátil.
TENDENCIA/INVERSORES

Wall Street marca nuevos récords antes de datos de inflación