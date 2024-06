Belinda reacciona ante confirmación de romance de Nodal y Ángela Aguilar

La periodista Ana María Alvarado dijo en el programa Sale el Sol que Belinda no estaba cómoda con la amistad entre Nodal y Aguilar. "A mí me cuentan que quien tenía muchos celos siempre de Ángela Aguilar, era Belinda. Entre ellos había química, es un hecho, porque Belinda se ponía celosa y de ser cierto el romance… Belinda no te equivocaste, ahí había algo", comentó.

Según reseñó Univision, el presentador Alex Rodríguez aseveró, en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que Nodal sí tuvo la intención de tener una relación con la joven de 20 años, pero su padre no lo permitió.

"Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que porque en aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela Aguilar, al parecer eso ha cambiado ahora, me dicen".

Mensaje de Belinda

Con la confirmación de la relación, Belinda no dudó en compartir un contundente mensaje en las historias de Instagram que parecía revelar que en efecto nunca confió en la amistad entre Nodal y Aguilar.

"Tarde o temprano todo cae por su propio peso", escribió la también actriz.

Aunque minutos más tarde eliminó el contenido, internautas ya habían hecho captura de pantalla y se presume que sus palabras fueron una dardo directo a su expareja, pues acompañó sus palabras con el tema Cactus, composición que aseguran es una relevación de lo que sufrió la cantante luego de que su compromiso fuera cancelado.

"No fuiste lo que esperé de ti. No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo me tratabas", dice parte de la canción.