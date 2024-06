Aseguran que Cazzu sentía celos de Ángela Aguilar

MIAMI.- La repentina separación de Cazzu y Christian Nodal no ha escapado de la controversia, y tras surgir diversas especulaciones sobre la razón por la cual el romance llegó a su fin, un rumor ha cobrado fuerza con el pasar de los días: la presunta relación que el intérprete de De los besos que te di mantiene con Ángela Aguilar.

Sin embargo, al hacer oficial la separación de Cazzu, se rumoró que la hija de Pepe Aguilar ha sido la manzana de la discordia no solo en este romance, sino también en el que mantuvo con Belinda, con quien llegó a comprometerse.

La periodista Ana María Alvarado dijo en el programa Sale el Sol que Belinda no estaba cómoda con la amistad entre Nodal y Aguilar. "A mí me cuentan que quien tenía muchos celos siempre de Ángela Aguilar, era Belinda. Entre ellos había química, es un hecho, porque Belinda se ponía celosa y de ser cierto el romance… Belinda no te equivocaste, ahí había algo", comentó.

Según reseñó Univision, el presentador Alex Rodríguez aseveró, en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, que Nodal sí tuvo la intención de tener una relación con la joven de 20 años, pero su padre no lo permitió.

"Es verdad que Christian se fue con Belinda, pero dicen que porque en aquel entonces Pepe Aguilar no le dio permiso a Nodal de estar con Ángela Aguilar, al parecer eso ha cambiado ahora, me dicen".

¿Cazzu tampoco confiaba en ella?

La teoría cobró más fuerza luego de que internautas recordaran que Cazzu compartió con Kany García, Goyo y Ángela Aguilar durante una presentación musical en los Premios Juventud 2022, pero tras la gala la argentina subió a redes sociales fotografías con varios artistas, incluyendo sus compañeras en tarima, pero no posteó nada con la cantante de Qué agonía.

En 2023, Nodal y Ángela Aguilar intercambiaron en Instagram mensajes posterior a la presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México.

"Qué lindo presenciar tu felicidad y tus logros. Después de tres años… lo logramos. Gracias", escribió Aguilar

Christian respondió: "Te quiero Ángela, muchísimas gracias por hacer más increíble esa noche inolvidable, es un honor compartir el escenario contigo".

Cazzu también comentó la publicación con unos emojis, lo que sus seguidores percibieron como una acción para hacerse sentir y marcar presuntamente territorio.

Recientemente, Nodal y Ángela fueron vistos juntos en Texas, y se rumora que actualmente están compartiendo unos días en Roma, Italia.