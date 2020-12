Belinda y Nodal, la pareja del año según People en Español

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por People en Español (@peopleenespanol)

"Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal", recordó Nodal a People en Español, cuando tuvo su primer encuentro con Belinda. “Se me hizo guapísima”, agregó el intérprete de Dime cómo quieres.

"Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz (México nos reencontramos). A mí me gustaba demasiado. Al punto de que me daban nervios espantosos (estar a su lado). Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, narró Nodal, de 21 años de edad.

Mientras que para Belinda su nueva relación era algo que tenía que pasar.

"Ya para ese entonces había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz", dijo la cantante y actriz. "Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y algo fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar", añadió la intérprete de 28 años de edad.

A comienzo del pasado agosto, Christian Nodal publicó un video en Instagram en el que se observa a la joven pareja expresar su amor mutuo en un bote.

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los para siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta “publicidad” nos dure para toda la vida, mi amor", escribió Nodal en su red social.

Y ante dicha publicación, Belinda le respondió que lo amaba.