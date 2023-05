Bella Thorne revela su compromiso con el productor Mark Emms

Sin embargo, no fue hasta San Valentín que Thorne hizo pública la relación al compartir en su Instagram una serie de fotografías con el escrito: "Encuentra a alguien con quien quieras compartir tus dulces".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BELLA (@bellathorne)

En una entrevista que concedió a la revista Vogue, Bella aseveró que el romance: “fue amor a primera vista cuando salió el sol”.

Mark Emms le propuso matrimonio a Bella en su casa ubicada en California previo al Día de la Madre. El anillo cuenta con diamantes de talla esmeralda de más de 10 quilates, con incrustaciones que flanquean la piedra central. Tras la propuesta, la pareja celebró con familiares y amigos.

En la publicación la exchica Disney compartió detalles sobre la relación y comentó lo que espera de su boda, como una locación en un campo de Reino Unido y que ya ha visto vestidos de novia de las casas de moda Dior y Schiaparelli. “Cada novia no necesita un vestido, ¡sino cuatro!”, comentó a Vogue.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vogue Weddings (@vogueweddings)

Bella Thorne comenzó su carrera como modelo infantil, y posteriormente saltó a la actuación. Ha protagonizado los programas Shake It Up, Dirty Sexy Money, My Own Worst Enemy, Amityville: The Awakening y DUFF.

Por su parte, Mark Emms es fundador y director ejecutivo de Emms Productions y Eastern Road Films. No obstante, también se encarga del desarrollo de marcas, así como apoyo en proyectos musicales.

FUENTE: REDACCIÓN