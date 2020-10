Belleza: tres dominicanas expanden línea de cosméticos

“Yo empecé Pink as Gold por razones personales; siempre he tenido problemas con la piel y las reacciones alérgicas con cierto tipos de ingredientes en productos de belleza. Scarlet entró como una influencer de la marca. Vi el gran resultado que dio trabajar con ella y entonces decidí proponerle que se uniera a la marca como dueña. Ya llevamos un año en colaboración de la marca y me ha encantado la labor que hace en República Dominicana con la tienda física”, contó Mitchelle Cobb a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La firma, que nació en Nueva York el pasado año y que Cobb planea traer a Miami, ofrece productos de maquillajes naturales para pieles sensibles pero que se adaptan a todo tipo de piel.

mitchelle cobb, fundadora pink as gold .jpg Mitchelle Cobb, fundadora de Pink as Gold. Cortesía/ Fusion 4 Media

Se trata de una línea vegana y cruelty-free ( libre de maltrato animal), porque la belleza con propósito que forma parte de la filosofía de la marca, además de proponer clase y elegancia a precios módicos.

“Belleza libre de crueldad para hacer un llamado al mundo de proteger a nuestros animales.

"Pink as Gold ha colaborado por un año con donaciones a la organización de animales NoDogsLeftBehind; donamos 2 dólares de cada venta para ayudarlos con comida, medicinas y otros gastos”, dijo.

El producto estrella de esta línea hecha en Hong Kong es el primer, pero también son elogiados el likpstick nude (pinta labios color piel) y las pestañas de seda.

“Dos de nuestros productos mas vendidos son el primer y los pinta labios nude de la colección de Scarlet. Además de nuestras pestañas 100 por ciento de seda que duran dos meses”, indicó.

lipstick pink as gold .jpg Uno de los brillos de labios de Scarlett Collado que forman parte de Pink as Gold. Cortesía/ Fusion 4 Media

La línea también ofrece sombras, polvos, y lipsticks con brillo y mate en cinco tonos, entre ellos el popular neón. Para el próximo año Cobb planea expandir la firma con otra tienda para ofrecer otros servicios.

“Acabamos de abrir nuestra segunda tienda, la cual también ofrece servicios de extensiones de pestañas, tintado y clases de belleza con los mejores maquillistas en el mercado. Estamos en el proceso de construir nuestra tercera tienda para un proyecto nuevo de una línea de cuidado de uñas, que arrancará en el 2021”, contó.

“Me motiva a continuar la pasión que siento por cumplir mi meta. Creo que en la vida siempre van a pasar momentos difíciles, ante los cuales hay que sacar más fuerza para seguir luchando. Nunca he sido alguien que se vence. Y creo que lo que más disfruto es ver lo imposible convertirse en realidad”, añadió.

Sobre si considera que sean estos buenos tiempos para que florezca un negocio en el campo de la belleza, comentó:

“Creo que la belleza no tiene tiempos malos, porque a las mujeres nos gusta vernos bonitas siempre. Somos el género que más consume, por eso mientras existan las mujeres seguirán existiendo los negocios, ya que nosotras requerimos más cuidado que los hombres. Todo negocio tiene que reinventarse de acuerdo a los tiempos e innovar a través del tiempo”.