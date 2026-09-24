Resistencia Cubana lleva a Berlín su campaña internacional por la democracia en la isla

MIAMI. — La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) llevó este jueves a Alemania su campaña en busca de apoyo internacional para un cambio democrático en la isla, después de que líderes del exilio cubano se reunieran en días recientes con representantes de Costa Rica, Lituania y Estados Unidos en Miami y Nueva York.

Orlando Gutiérrez-Boronat, coordinador nacional de la organización, participa junto al opositor José Daniel Ferrer y Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en una agenda de encuentros con funcionarios, legisladores y representantes de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín.

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La visita es la tercera escala de una semana de gestiones que comenzó en Miami y continuó en Nueva York. La ARC busca que la situación de los presos políticos, la represión y la crisis que atraviesa Cuba ocupe un lugar más visible en las conversaciones de gobiernos y organizaciones internacionales.

Otro objetivo de la campaña es suspender los fondos de cooperación que la Unión Europea destina a proyectos en Cuba. Gutiérrez-Boronat sostiene que esos recursos favorecen a la dictadura de La Habana y pide revisar el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba.

La propuesta encontró eco en el Parlamento Europeo, que en junio pidió suspender el acuerdo si no se producen avances claros hacia una transición democrática.

“Acabamos de tener una reunión con la Cancillería alemana a los más altos niveles”, afirmó Gutiérrez-Boronat en un video enviado a DIARIO LAS AMÉRICAS tras el encuentro en Berlín este jueves.

Según el activista, los funcionarios dedicaron dos horas a escuchar a la representación de las fuerzas democráticas cubanas.

Por su parte, Larrondo aseguró que, además de interés por conocer la situación de la isla, percibió disposición a participar en los esfuerzos relacionados con su futuro.

Entretanto, Ferrer destacó que existe “muchísima preocupación por la grave crisis que vive Cuba” y habló del interés en brindar apoyo a las fuerzas prodemocráticas.

Reuniones en Alemania

El programa de la visita incluía para este jueves un encuentro en el Bundestag con Peter Beyer, Thomas Rachel y Johannes Volkmann, diputados vinculados al trabajo parlamentario sobre América Latina. También contemplaba conversaciones con representantes de la Fundación Konrad Adenauer y del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.

Para el viernes está prevista en Berlín la mesa redonda “Cuba entre la crisis y el cambio”, organizada por la fundación. Gutiérrez-Boronat abordará la perspectiva de la oposición democrática, mientras Ferrer y Larrondo participarán en un debate sobre los derechos humanos en la isla.

Las declaraciones de los tres participantes dan cuenta de cómo valoraron su reunión en la Cancillería. Hasta ahora, no se ha anunciado una decisión del Gobierno alemán derivada de esos contactos.

De Miami a Nueva York

El viernes pasado, el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, asistió a un acto organizado por la ARC en la Torre de la Libertad de Miami. Allí reafirmó el distanciamiento de su país frente al Gobierno cubano y ofreció acompañamiento para una eventual transición democrática.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, dijo además que San José contempla modificar su voto en Naciones Unidas sobre la resolución que pide el fin del embargo estadounidense a Cuba, aunque no precisó cuál será su posición definitiva. "Volveremos a La Habana, volveremos a Cuba, cuando Cuba sea libre", remarcó.

Cuatro días después, opositores y activistas cubanos se reunieron en Nueva York con el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Kstutis Budrys, en la sede de la misión de ese país ante la ONU.

De acuerdo con información difundida por la ARC, representantes de Lituania, Costa Rica y Estados Unidos dieron allí los primeros pasos para impulsar un grupo de países denominado “Naciones por Cuba Libre”.

La Cancillería lituana confirmó el encuentro y expresó su apoyo a las aspiraciones democráticas del pueblo cubano. Asimismo, señaló que continuará respaldando a defensores de derechos humanos y movilizando apoyo internacional.

Con las reuniones de Berlín, la organización intenta convertir esos contactos en una campaña sostenida a ambos lados del Atlántico. El alcance de las gestiones se conocerá a medida que los gobiernos participantes definan si adoptarán iniciativas conjuntas sobre Cuba.