Fabiola Martínez detalló cuáles son los aspectos en los que tiene previsto llegar a un acuerdo con Bertín Osborne y cuáles tienen solucionados.

La activista defensora de los derechos de la familia y las personas con lesión cerebral aclaró que volverá a usar su apellido y no el de su esposo y que se casaron bajo el régimen de separación de bienes.

"Una de las cosas que hablamos cuando decidimos casarnos, y que fue de mutuo acuerdo, fue la separación de bienes absoluta. Ninguno de los dos tiene ninguna obligación con el otro. Lo que él tenga o deje de tener es suyo y solo suyo, lo que yo tenga o deje de tener es mío y solo mío", afirmó Fabiola Martínez.

"Eso ya estaba pactado desde antes de casarnos", pero sí tienen que acordar todo lo relacionado con la manutención de Kike y Carlos, ambos menores de edad.

La todavía esposa de Bertín Osborne precisó que la casa en la que están ahora en Madrid es de alquiler y el propietario quiere venderla desde hace tiempo pero esperó a que buscaran otra apropiada para las necesidades de su hijo mayor.

"Ahora son otras circunstancias y ya tomaremos decisiones, no tenemos nada claro al respecto", agregó Fabiola Martínez.

Días antes, Bertín Osborne dijo en un comunicado que su manera de ser y su personalidad han sido determinantes en esta separación, la madre de sus hijos no le culpa. Es más, defiende que han tomado juntos la decisión de no estar juntos con madurez, cariño, respeto y responsabilidad, y es que no querían que Kike y Carlos viesen a sus padres llevarse mal. Ahora comienza un nuevo capítulo en la vida de ambos, un inicio en el que Fabiola Martínez dice sentirse tranquila, serena y con ilusión por lo que está por venir. Pero no niega que también hay tristeza por no haber conseguido mantener ese matrimonio como esperaban. "Apartando esa tristeza, hay que seguir, la vida sigue, evoluciona, crecemos, aprendemos, y en ese momento estoy ahora".

Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron que se separarían hace casi una semana.

La pareja estuvo 20 años junta. Se casaron hace 14 años.