MÚSICA

Beyoncé empata récord histórico en Boxscore

El impacto de Beyoncé va más allá de los números: con Cowboy Carter, logró fusionar el pop, el R&B y la música country

Beyoncé se presenta durante el espectáculo de medio tiempo del partido entre los Baltimore Ravens y los Houston Texas en el NRG Stadium el 25 de diciembre de 2024 en Houston, Texas.

AFP/Alex Slitz/Getty Images
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Beyoncé ha vuelto a hacer historia en la industria musical. Su exitoso Cowboy Carter Tour alcanzó el primer lugar en Billboard Boxscore durante siete meses, un logro que la coloca al mismo nivel que leyendas como Elton John, Coldplay y fenómenos contemporáneos como Bad Bunny.

En julio, la cantante lideró nuevamente la lista mensual con ingresos que superaron los 102.3 millones de dólares y más de 392,000 boletos vendidos en solo ocho conciertos. Con ello, completó su tercer mes consecutivo con ganancias superiores a los 100 millones, un récord sin precedentes para una artista solista.

Hasta ahora, la gira ha recaudado más de 407.6 millones de dólares y vendido 1.6 millones de entradas en 32 presentaciones, estableciéndose como la gira country más lucrativa en la historia de Boxscore. Además, Beyoncé ha roto más de 47 récords a lo largo de su trayectoria en esta clasificación, consolidando su poder como referente absoluto en la música en vivo.

Récord compartido

El récord de siete meses en el número uno de Boxscore es compartido por pocos. Elton John lo consiguió durante su extensa gira de despedida Farewell Yellow Brick Road Tour, que se convirtió en una de las más rentables de la historia. Coldplay, por su parte, alcanzó la marca con su Music of the Spheres Tour, un espectáculo colorido que llenó estadios en todo el mundo. En el caso de Bad Bunny, la hazaña llegó gracias a su World’s Hottest Tour, con el que se consolidó como la estrella latina más importante del momento.

Lo que diferencia a Beyoncé es la mezcla de géneros: mientras Elton John y Coldplay lo hicieron desde el rock y Bad Bunny desde el reguetón, ella logró el mismo récord llevando un álbum con fuerte influencia country, un terreno donde pocas veces una artista afrodescendiente había alcanzado tal impacto.

El impacto de Beyoncé va más allá de los números: con Cowboy Carter, logró fusionar el pop, el R&B y la música country, llevando su propuesta a un público diverso y reafirmando su lugar como pionera. No solo se ha convertido en la primera mujer y artista estadounidense en superar los 400 millones de dólares con dos giras distintas, sino que también reconfigura lo que significa ser un ícono global.

