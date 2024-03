Beyoncé devela que estuvo cinco años trabajando en su nuevo álbum

Beyoncé actúa en un concierto Get Out the Vote para la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio, el 4 de noviembre de 2016.

"Me siento honrada de ser la primera mujer afroamericana con el single número uno en la lista Hot Country Songs. Eso no habría sucedido sin el derramamiento de apoyo de todos y cada uno de ustedes. Mi esperanza es que dentro de unos años, la mención de la raza de un artista, en lo que se refiere a la liberación de géneros musicales, sea irrelevante", inició la intérprete.

Iniciativa

Sin embargo, el proceso de esta producción no fue sencillo para la artista más galardonada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Beyoncé confesó que estuvo durante cinco años trabajando en él, y compartió que la iniciativa de Cowboy Carter llegó luego de que fue rechazada durante una experiencia pasada vinculada al género.

"Este álbum lleva más de cinco años haciéndose. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentía bienvenida... y fue muy claro que no lo estaba. Pero, debido a esa experiencia, me metí más en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical", explicó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Beyonce (@beyonce)

"Se siente bien ver cómo la música puede unir a tantas personas alrededor del mundo, mientras que también amplifica las voces de algunas de las personas que han dedicado gran parte de sus vidas educando en nuestra historia musical, agregó.

Pese a las críticas y los rechazos, no se dio por vencida y tomó de esos obstáculos la fuerza para seguir adelante.

"Las críticas que enfrenté cuando entré en este género me obligaron a impulsar más allá de las limitaciones que se me pusieron. El acto II es el resultado de desafiarme a mí misma, y de tomar mi tiempo para doblar y mezclar géneros juntos para crear este cuerpo de trabajo".

Sorpresas

Beyoncé también develó que el disco cuenta con colaboraciones que sabe emocionarán a muchos, pues trabajó con artistas que admira y respeta.

"Espero que puedas escuchar mi corazón y mi alma, y todo el amor y la pasión que puse en cada detalle y cada sonido", agregó.

Por último, el ícono musical destacó que ansía que este trabajo sea experimentado por los oyentes como un nuevo viaje hacia el éxito.

"Me centré en este álbum como una continuación de RENAISSANCE... Espero que esta música sea una experiencia, creando otro viaje donde puedas cerrar los ojos, empezar desde el principio y nunca parar. Esto no es un álbum Country. Este es un álbum de Beyoncé. ¡Este es el act II COWBOY CARTER, y estoy orgullosa de compartirlo con todos ustedes!".