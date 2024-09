Beyoncé explica porqué decidió no lanzar videos musicales de sus últimos discos

"Pensé que era importante que en una época en la que todo lo que vemos son imágenes, el mundo pudiera centrarse en la voz... La música es tan rica en historia e instrumentación. Se necesitan meses para digerirla, investigarla y comprenderla. La música necesitaba espacio para respirar por sí sola", dijo la artista.

Película

En este sentido, Quee B abrazó su ideal para no acompañar a algunas de sus canciones con algún audiovisual, como lo hizo en el pasado; pues no quería que los elementos de este material le restaran la calidad o desvirtuaran el trabajo que se realizó durante tantos años.

Por eso, la cantante quiso recopilar en el filme Renaissance: A Film by Beyoncé imágenes inéditas de su gira.

"La música es suficiente. Los fans de todo el mundo se convirtieron en lo visual. Todos tuvimos lo visual durante la gira. Luego obtuvimos más imágenes de mi película", manifestó.

La película acercó a los seguidores al proceso creativo de Beyoncé, convirtiéndose en un éxito de taquilla al recaudar 44 millones de dólares.

Sin nominaciones

Los Country Music Association Awards (CMA) dieron a conocer a los artistas que compiten por la estatuilla de su quincuagésima octava edición. Sin embargo, en la lista de nominados no figura Beyoncé, quien a principios de año lanzó el disco Cowboy Carter.

Tras darse a conocer la decisión de la Academia, los fanáticos de Beyoncé compartieron en redes sociales su indignación y señalaron que la acción de los CMA es un nuevo desaire hacia la artista de 43 años.

Beyoncé confesó que Cowboy Carter nació luego de ser rechazada mientras actuaba en los Premios CMA con The Chicks en 2016.

"Este álbum lleva más de cinco años haciéndose. Nació de una experiencia que tuve hace años en la que no me sentía bienvenida... y fue muy claro que no lo estaba. Pero, debido a esa experiencia, me metí más en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical", explicó en una publicación en Instagram.

Hasta los momentos, la diva no se ha pronunciado al respecto.