Beyoncé expone cómo ha transformado su carrera

Beyoncé actúa en un concierto Get Out the Vote para la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio, el 4 de noviembre de 2016.

“Me retiré de la fórmula de estrella del pop hace mucho tiempo. Dejé de centrarme en lo que es popular y comencé a enfocarme en las cualidades que mejoran con el tiempo y la experiencia. La buena música y los mensajes fuertes nunca se jubilarán", explicó.

Según reseñó la revista Quién, esto también le ha permitido organizar sus prioridades y tener tiempo para sus compromisos como cantante, empresaria y madre.

"Adapto mi horario de trabajo a mi familia. Intento salir de gira sólo cuando mis hijos no están en el colegio. Siempre he soñado con una vida en la que pudiera ver mundo con mi familia y exponerla a diferentes idiomas, arquitectura y estilos de vida. Criar a tres hijos no es fácil. Cuanto más crecen, más se convierten en individuos con sus propias necesidades, aficiones y vida social. Mis hijos me acompañan a todas partes. Vienen a mi oficina después del colegio y están en el estudio conmigo. Están en los ensayos de danza".

Familia

En este sentido, la cantante también destacó porqué cuida tanto la privacidad de su familia.

"Algo en lo que he trabajado muy duro es en asegurarme de que mis hijos puedan tener la mayor normalidad y privacidad posible, asegurándome de que mi vida personal no se convierta en una marca. Es muy fácil para los famosos convertir nuestras vidas en un espectáculo. He hecho un esfuerzo extremo por mantenerme fiel a mis límites y protegerme a mí y a mi familia. Ninguna cantidad de dinero vale mi paz".

No obstante, señala que apoyar a sus hijos es importante, por lo que en su gira no dudó en que su primogénita le mostrara al mundo su talento.

“Tiene un talento natural, pero yo no quería a Blue en el escenario. Blue lo quería para ella. Se lo tomó en serio y se lo ganó. Todos la veíamos crecer más y más cada noche ante nuestros ojos".