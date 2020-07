Beyoncé realza la belleza de su cultura con "Black is King"

En "Black is King", que se estrenó el viernes en Disney +, Beyoncé continúa profundizando en sus raíces y compartiendo su descubrimiento con el mundo, como lo hizo en la dulce obra maestra "Lemonade". El orgullo negro es el centro de la película, con artistas africanos fuertemente representados, ya que Beyoncé comparte su escenario con Tiwa Savage, Wizkid, Mr Eazi, Busiswa, Salatiel, Yemi Alade, Moonchild Sanelly y más.

Añaden una gran cantidad de energía y belleza a la película,a través de una entrega lírica, coreografía llamativa y aguda y trajes brillantes y elegantes, dando vida a las canciones de "The Lion King: The Gift".

Ese álbum se inspiró en el tiempo que Beyoncé pasó expresando el personaje de Nala en la última versión de "The Lion King". Se incluye el audio de la película animada, pero son los pasajes más nuevos los que realmente resuenan.

"Cuando todo está dicho y hecho, ni siquiera sé mi propia lengua materna. Y si no puedo hablar yo mismo, no puedo pensar en mí mismo. Y si no puedo pensar en mí mismo, no puedo ser yo mismo. Y si no puedo ser yo mismo, nunca me conoceré ", dice un hombre. "Entonces, tío Sam, dime esto, si alguna vez me conoces, ¿Cómo puedes?".

Más adelante en la película, Beyoncé dice: “Siempre hemos sido maravillosos. Nos vemos reflejados en las cosas más celestiales del mundo. El negro es el rey éramos bellas antes de que supieran lo que era la belleza".

Eso lleva a "Brown Skin Girl", mientras Naomi Campbell, Lupita Nyong'o y Kelly Rowland, reinas que Beyoncé menciona en la canción, hacen apariciones junto a otras mujeres y niñas negras y marenas en una celebración profunda de melanina, diversidad y hermandad. Beyoncé cantando "porque eres hermosa", cara a cara con Rowland, podría provocar lágrimas.

"Black Is King" también destaca a la familia real de la música: The Carters. Jay-Z hace una aparición impresionante en "Mood 4 Eva", mientras que Blue Ivy, de ocho años, se lleva el centro de atención cada vez que aparece en la pantalla. Tina Knowles y Sir y Rumi Carter, a quienes se dedica la película, también están presentes.

Es un asunto familiar con primos musicales.

"Black Parade" suena mientras los créditos se desplazan al final de "Black is King", y el título de la canción podría ser la mejor manera de describir la película: una procesión hacia la liberación negra de Beyoncé.