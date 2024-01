Beyond Borders Ballet llega a Cuba para revolucionar la danza

Un día antes, otro grupo de jóvenes bailarines batía abanicos y cintas tradicionales chinas guiados por la maestra Ming Yan Davis y en la jornada anterior, uno de los anfitriones, el profesor de salsa Miguel Ángel Herrera sacudió a todos con una clase que terminó en el medio de la calle.

"Es un evento con todo incluido en el que todos, de todo el mundo, se reúnen para compartir sus bailes y sus historias", dijo a periodistas Charlene Carey, principal organizadora de BBB y presidenta del Rocky Mountain Ballet Theatre. "Contamos con bailarines de Ucrania y Rusia. Contamos con bailarines de China y Estados Unidos. Contamos con bailarines de Palestina e Israel. Todo eso es parte del ballet más allá de las fronteras".

El festival y competencia inició el martes y terminará el sábado. Busca promover, además de la excelencia en este arte, un intercambio cultural y humano, poniendo énfasis en la diversidad de las tradiciones culturales.

Realidad de Cuba

La presencia de BBB en Cuba se hizo más notable tanto por el contexto de severa crisis económica y migratoria que vive el país, así como por las dificultades de acercamiento con compañías estadounidenses, de danza y comerciales en general, al calor de las sanciones incrementadas por el gobierno norteamericano contra la nación caribeña en los últimos años.

"No sabemos qué podemos hacer para ayudar, pero estamos aquí y estamos abiertos a aprender qué podemos hacer, no sólo esta semana, sino en el futuro. Y ni yo, ni mis bailarines, venimos al evento y nos vamos. Venimos al evento y nuestra familia se hace más grande, somos una familia de verdad", agregó Carey a The Associated Press.

Creada en 2017, la plataforma BBB ha visitado lugares tan disímiles como Italia, China, Pakistán o Rusia. En la presente edición, en La Habana, convocó a unos 300 participantes —de los cuales 160 son cubanos y el resto de más de una docena de países, entre bailarines, coreógrafos y maestros.

"Somos un país fabuloso, lleno de artistas por todas partes, por lo tanto, lo más lógico es que traigamos BBB a Cuba (… ) Para compartirlo con toda la gente y que entienda que hay mucho más allá de sus fronteras", comentó por su parte la maestra Lizt Alfonso, la directora de la compañía que lleva su nombre. Para ella el encuentro es una buena manera de "tender puentes".

La experiencia

Durante las jornadas, además de las presentaciones y eventos teóricos, así como talleres, se desarrollaron concursos para profesionales y aficionados en categorías tan variadas como ballet, contemporáneo, coreografía, bailes de salón y flamenco, entre otros. Entre los jurados llegaron la ex primera bailarina de la Opera de Roma, Claudia Zacarry y la artista estadounidense especializada en teatro musical Leslie Stevens.

Las jornadas no fueron sólo competencia, también hicieron aflorar la emoción como en la clase magistral dedicada al hip hop de The Saint en la que no faltaron las risas y las coreografías improvisadas, mientras resonaban los golpes de saltos y piruetas en los tablones en un salón de la sede la compañía de Alfonso.

"Tengo la responsabilidad de asegurar que transmitamos el mensaje a todo el mundo. El hip hop es joven, pero muy positivo", explicó a la AP The Saint.

La bailarina cubana Keyla Cruz, de 19 años, quien participó en la clase de hip hop, expresó su emoción luego de una mañana que casi la dejó exhausta.

"Esta semana para mí significó diversión, aprendizaje, libertad", manifestó Cruz. "Estos eventos le dan la oportunidad a muchas personas que no son bailarines de conocer el mundo de la danza; y a mí personalmente me da un crecimiento, conocimiento sobre otros tipos de bailes, con maestros reconocidos mundialmente".

FUENTE: AP