Biblioteca North Miami Beach celebra Feria de Alfabetización este 1 de febrero

MIAMI.- Lo que comenzó como una observación silenciosa sobre los niveles de lectura en los programas infantiles se ha transformado en el evento literario más esperado de North Miami Beach. Luego de analizar métodos que fomentaran la lectura en casa, la directora Edenia Hernández puso en marcha la idea de organizar un evento que sumara a esta iniciativa.

Con la misión de erradicar las barreras entre el juego y el aprendizaje, la Biblioteca NMB ha diseñado una experiencia que busca enamorar a las familias de la lectura mediante un despliegue de creatividad, personajes icónicos y el contacto directo con autores e ilustradores de renombre.

RESUMEN En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NMB Library (@nmblibrary)

Constelación de autores

La edición de este año contará con la participación de más de doce autores invitados que no solo compartirán sus historias, sino que regalarán ejemplares autografiados a los niños.

Entre las figuras principales destaca la invitada especial Sita Singh, ganadora de la medalla de oro en los Florida Book Awards por su obra Mango Memories. A ella se unen Isaac Anderson, autor de la épica Song of Bones, y R. M. Romero, la aclamada escritora detrás de The Tear Collector.

Como novedad este año, la feria ha extendido su alfombra roja para incluir autores especializados en literatura para adolescentes, asegurando que los jóvenes lectores también encuentren historias que resuenen con sus realidades.

Ciencia, salud y una sorpresa

Más allá de las estanterías, la feria se convierte en un centro de servicios y entretenimiento diverso. Una de las grandes sorpresas será la presencia de un zoológico interactivo con carpinchos argentinos, los animales que son tendencia global, con los que los asistentes podrán interactuar.

Para los entusiastas de la tecnología, los estudiantes de sexto grado en adelante exhibirán proyectos avanzados de robótica y edición. La jornada se complementará con servicios vitales para la comunidad: la Universidad Internacional de la Florida (FIU) realizará exámenes de vista gratuitos, mientras que la Universidad de Barry ofrecerá talleres para padres sobre cómo apoyar el desarrollo educativo de sus hijos.

Corazón cultural de la ciudad

Este evento reafirma que las bibliotecas modernas han dejado de ser solo depósitos de libros para convertirse en motores de desarrollo social.

La Biblioteca de North Miami Beach ofrece un ecosistema de aprendizaje gratuito que abarca desde estimulación temprana para bebés de 9 meses hasta clases de inglés conversacional, diplomas de secundaria para adultos y talleres de tecnología y bienestar para adultos mayores.

Además, la institución se posiciona como un puente cultural, anunciando celebraciones próximas como el Año Nuevo Chino el 7 de febrero, el Mes de la Historia Afroamericana y la Independencia de la República Dominicana.

La ciudad de Miami invita a todos sus residentes a no perderse esta tarde única donde la educación se encuentra con la diversión.

La Feria de Alfabetización se celebrará el domingo 1 de febrero, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., con entrada totalmente gratuita. La cita es en el 1601 NE 164 St, en el corazón de North Miami Beach.