viernes 30  de  enero 2026
LITERATURA

Biblioteca North Miami Beach celebra Feria de Alfabetización este 1 de febrero

La biblioteca ha diseñado una experiencia que busca enamorar a las familias de la lectura mediante un despliegue de creatividad

Feria de alfabetización gratuita en la biblioteca de North Miami Beach

Feria de alfabetización gratuita en la biblioteca de North Miami Beach

Cortesía
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Lo que comenzó como una observación silenciosa sobre los niveles de lectura en los programas infantiles se ha transformado en el evento literario más esperado de North Miami Beach. Luego de analizar métodos que fomentaran la lectura en casa, la directora Edenia Hernández puso en marcha la idea de organizar un evento que sumara a esta iniciativa.

Con la misión de erradicar las barreras entre el juego y el aprendizaje, la Biblioteca NMB ha diseñado una experiencia que busca enamorar a las familias de la lectura mediante un despliegue de creatividad, personajes icónicos y el contacto directo con autores e ilustradores de renombre.

Lee además
La cantautora mexicana Carin León se presenta en el escenario durante la 25a Entrega Anual de los Premios Latin Grammy en el Kaseya Center en Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024. 
MÚSICA

Carín León pospone conciertos tras diagnóstico de dengue
El reguetonero cubano El Chulo se encuentra detenido y bajo custodia de ICE.
RESUMEN

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más
Embed

Constelación de autores

La edición de este año contará con la participación de más de doce autores invitados que no solo compartirán sus historias, sino que regalarán ejemplares autografiados a los niños.

Entre las figuras principales destaca la invitada especial Sita Singh, ganadora de la medalla de oro en los Florida Book Awards por su obra Mango Memories. A ella se unen Isaac Anderson, autor de la épica Song of Bones, y R. M. Romero, la aclamada escritora detrás de The Tear Collector.

Como novedad este año, la feria ha extendido su alfombra roja para incluir autores especializados en literatura para adolescentes, asegurando que los jóvenes lectores también encuentren historias que resuenen con sus realidades.

Ciencia, salud y una sorpresa

Más allá de las estanterías, la feria se convierte en un centro de servicios y entretenimiento diverso. Una de las grandes sorpresas será la presencia de un zoológico interactivo con carpinchos argentinos, los animales que son tendencia global, con los que los asistentes podrán interactuar.

Para los entusiastas de la tecnología, los estudiantes de sexto grado en adelante exhibirán proyectos avanzados de robótica y edición. La jornada se complementará con servicios vitales para la comunidad: la Universidad Internacional de la Florida (FIU) realizará exámenes de vista gratuitos, mientras que la Universidad de Barry ofrecerá talleres para padres sobre cómo apoyar el desarrollo educativo de sus hijos.

Corazón cultural de la ciudad

Este evento reafirma que las bibliotecas modernas han dejado de ser solo depósitos de libros para convertirse en motores de desarrollo social.

La Biblioteca de North Miami Beach ofrece un ecosistema de aprendizaje gratuito que abarca desde estimulación temprana para bebés de 9 meses hasta clases de inglés conversacional, diplomas de secundaria para adultos y talleres de tecnología y bienestar para adultos mayores.

Además, la institución se posiciona como un puente cultural, anunciando celebraciones próximas como el Año Nuevo Chino el 7 de febrero, el Mes de la Historia Afroamericana y la Independencia de la República Dominicana.

La ciudad de Miami invita a todos sus residentes a no perderse esta tarde única donde la educación se encuentra con la diversión.

La Feria de Alfabetización se celebrará el domingo 1 de febrero, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., con entrada totalmente gratuita. La cita es en el 1601 NE 164 St, en el corazón de North Miami Beach.

Temas
Te puede interesar

"Locura", la nueva canción del artista colombiano Jheral

Los nominados a las principales categorías de los Grammy

Pieter Mulier abanonda dirección artística de la firma francesa Alaïa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy