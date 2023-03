Biden entrega medallas de las Artes y las Humanidades

"Es una elección que hacemos, elegir el progreso de la unión sobre el caos, literalmente la verdad sobre las mentiras, la elección de recordar la historia, no borrarla, no importa lo difícil que sea", dijo. "Estados Unidos es una gran nación, en gran parte debido al poder de las artes y las humanidades grabado en el ADN del país", continuó.

"El trabajo de nuestros homenajeados es tan diverso como la nación, pero sus hilos comunes forman el tejido de Estados Unidos: la búsqueda de la excelencia, el impulso de crear, el anhelo de conectarse y la audacia para ser constructores de puentes y cambios", resumió Biden.

Durante la ceremonia, celebrada en la sala este de la Casa Blanca, el presidente demócrata tuvo palabras para cada uno de los asistentes, todos ellos maestros en su oficio.

"El trovador"

El mandatario describió al Boss o El Jefe, apodo del músico Bruce Springsteen, como un trovador de la vida estadounidense, la resiliencia, la esperanza y los sueños.

"La leyenda del rock de Nueva Jersey es una de esas personas que nacen para correr", bromeó el presidente refiriéndose a sus 20 premios Grammy, un Óscar, miles de conciertos y millones de fans en todo el mundo.

El gran ausente fue José Feliciano, quien se encuentra de gira y que, según Biden, forma parte de los artistas pioneros que unen culturas y estilos y abren puertas a los latinos.

Feliciano, quien nació ciego en Puerto Rico, fue uno de los primeros latinos en triunfar en Estados Unidos y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 600 canciones a sus espaldas a lo largo de 60 años, entre ellas la célebre Feliz Navidad, avalan su trayectoria musical.

Entre los otros artistas distinguidos con esta medalla destacan la diseñadora Vera Wang y la actriz Julia Louis-Dreyfus.

Y también la cantante estadounidense Gladys Knight, conocida como la emperatriz del Soul, de quien Biden se declara fan y cuyo talento inspiró a generaciones de artistas.

Completan la lista Mindy Kaling, Judith Francisca Baca, Fred Eychaner, Antonio Martorell-Cardona, Joan Shigekawa, The Billie Holiday Theatre y The International Association of Blacks in Dance.

Durante la ceremonia, a la que asistió la primera dama, Jill Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, se entregó también la Medalla Nacional de las Humanidades.

La recibió entre otros el poeta Richard Blanco, conocido por el poema One Today (Un Hoy), que leyó en la segunda investidura como presidente de Barack Obama en 2013.

Biden leyó un fragmento del famoso poema de este hijo de inmigrantes cubanos.

Entre los demás laureados figuran historiadores, escritores, académicos y activistas: Johnnetta Betsch Cole, Walter Isaacson, Earl Lewis, Henrietta Mann, Ann Patchett, Bryan Stevenson, Amy Tan, Tara Westover, Colson Whitehead, el Native America Calling y el cantante Elton John, quien recibió la medalla en septiembre pasado.

Se trata de premios de la edición de 2021 que no se pudieron entregar debido a la pandemia del COVID-19.

FUENTE: AFP