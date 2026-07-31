viernes 31  de  julio 2026
POLÉMICA

Madre de presentadora de "Today" cumple seis meses desaparecida, aun sin pistas

Guthrie, de 84 años, fue vista con vida por última vez la noche del 31 de enero, en su residencia en Catalina Foothills, una zona desértica cercana a Tucson

Catalina Ochoa visita un monumento en memoria de Nancy Guthrie frente a la estación de noticias KVOA el 3 de marzo de 2026 en Tucson, Arizona.

Catalina Ochoa visita un monumento en memoria de Nancy Guthrie frente a la estación de noticias KVOA el 3 de marzo de 2026 en Tucson, Arizona.

Justin Sullivan/Getty Images/AFP

LOS ÁNGELES.- Nancy Guthrie, la madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, cumple seis meses desde que fue vista por última vez, sin que las autoridades hayan identificado a un sospechoso relacionado con la desaparición que se investiga como posible secuestro, en un caso que ha atraído titulares internacionales y la atención del presidente estadounidense Donald Trump.

Guthrie, de 84 años, fue vista con vida por última vez la noche del 31 de enero pasado, en su residencia en Catalina Foothills, una zona desértica cercana a Tucson (Arizona), donde vivía sola.

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Su familia se enteró de su desaparición un día después, el 1 de febrero de 2026, cuando no asistió, como era su costumbre, a un servicio religioso, y desde entonces la policía, con asistencia del FBI, la han estado buscando.

Las autoridades creen que fue llevada contra su voluntad, después de hallar restos de su sangre cerca de la entrada de su casa y otras pruebas que sugieren que fue secuestrada.

Sin embargo, hasta el momento, los investigadores no han identificado públicamente a ningún sospechoso en el caso, ni se ha divulgado los resultados de muestras de ADN o de otros análisis forenses recolectados en la casa Guthrie, que tenía problemas de salud y usa un marcapasos, del que se perdió el rastro desde su desaparición.

Los mensajes que aumentan el misterio

Las múltiples notas de rescate recibidas, que inicialmente incluyeron una exigencia de millones de dólares por su rescate, han aumentado el enigma alrededor del caso.

Varias de las comunicaciones enviadas, algunas a medios de comunicación, fueron consideradas intentos de extorsión falsos, pero las autoridades y la familia han dado credibilidad a al menos dos de ellas.

El lunes pasado y tras varias semanas de silencio, Savannah Guthrie envió un nuevo mensaje a los presuntos secuestradores de su madre y los instó a "hacer lo correcto”.

La presentadora del programa ‘Today’ de NBC dijo en un video en su cuenta de Instagram que su familia había "hecho su parte" y que "nunca dejaría de buscar" a su madre.

"El mundo puede ser un lugar cruel e implacable, y sé que han intentado hacer las cosas de la manera correcta. Así que les pido, les suplico, que hagan lo correcto ahora", insistió la comunicadora.

El llamado se dio casi un mes después de que se recibiera una nota, atribuida a los presuntos secuestradores, en la que se explica que la víctima había muerto poco después de ser raptada y que su deceso no fue intencional.

El mensaje incluso llamó la atención del presidente Trump, que expresó a finales del mes pasado su esperanza de que las autoridades encontraran a la octogenaria.

"Esa familia ha pasado por un infierno”, declaró el republicano, que desde el inicio pidió a las autoridades federales colaborar.

Un caso activo

En ese sentido, el FBI declaró a comienzo de julio que la desaparición de Guthrie continúa investigándose como un caso de secuestro con fines de extorsión.

Por su parte, el alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, que ha encabezado la investigación local, dijo esta semana que el caso sigue activo y que no se ha clasificado en uno "sin resolver", según dijo a KVOA, filial de NBC en Tucson.

Asimismo, el alguacil, que ha enfrentado críticas por la gestión del caso, confió en que las pruebas de ADN, que aún examinan varios laboratorios del país, darán las respuestas necesarias para resolver el caso.

Las autoridades y la familia confían, además, que finalmente la millonaria recompensa (1.100.000 dólares) para quien ayude a dar con el paradero de Guthrie o a la captura de los responsables de su desaparición, sea el gancho para resolver el caso.

"Estamos trabajando en esto con la mayor dedicación posible", dijo Nanos a la televisora, mientras hacía un nuevo llamado al público para que colabore.

En febrero, las autoridades detuvieron a dos posibles sospechosos en el caso, que finalmente fueron liberadas sin cargos. Este jueves se conoció que Carlos Palazuelos, uno de los detenidos, presentó un reclamo judicial por 2,5 millones de dólares, por arresto injustificado.

FUENTE: EFE

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