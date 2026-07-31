El rapero estadounidense Chris Brown llega a la 62.ª edición de los Premios Grammy el 26 de enero de 2020 en Los Ángeles.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

El cantante estadounidense de R&B Chris Brown se declaró este viernes culpable ante un tribunal londinense de un delito contra el orden público tras un ataque con una botella en una discoteca de la capital británica en 2023.

Como consecuencia de esta confesión, el cantante ya no será juzgado por varios de los otros cargos que pesaban en su contra, entre ellos el de intento de causar de forma intencionada lesiones corporales graves y el de posesión de un arma, en este caso la botella, en el incidente. La fiscal indicó que esos cargos, que Brown había negado en audiencias anteriores, serán retirados en una fecha posterior.

Brown, expareja de la cantante Rihanna y que en el pasado fue condenado por haberla agredido en 2009, conocerá la sentencia el 26 de octubre de este año. El artista, que había quedado en libertad bajo fianza tras depositar una garantía de 5 millones de libras esterlinas (unos 6,7 millones de dólares), pasó casi una semana en prisión en mayo de 2025 antes de ser puesto en libertad.

Lea más aquí.

Sean ‘Diddy’ Combs en aislamiento tras motín en prisión

El rapero Sean "Diddy" Combs se encuentra en aislamiento luego de que protagonizara una riña con otro recluso. Así lo informó NBC News y TMZ, citando una fuente.

El magnate de la música cumple una condena de cuatro años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable de transporte para ejercer la prostitución en el FCI Fort Dix en Nueva Jersey, fuera de una base militar fuera de Filadelfia.

Según reportó TMZ, la pelea inició luego de que recluso insultara al músico. Afortunadamente, los celadores intervinieron de forma inmediata, lo que evitó que la situación pasara a mayores. Fort Dix es una instalación federal de baja seguridad.

Lea más aquí.

Karol G sufre percance técnico en gira

El Viajando por el Mundo Tropitour ya está dando de qué hablar en redes sociales, no solo por la puesta en escena de Karol G y como enaltece a la cultura latinoamericana, también por los detalles que la colombiana ha tenido con su público.

No obstante, durante la segunda noche de la gira que inició en Chicago, Estados Unidos, un percance técnico estuvo a nada de arruinar el evento. En videos que asistentes al concierto compartieron en redes se puede apreciar cómo la plataforma que sube y baja a la medellinense del escenario sufrió una falla. En específico, la Bichota se disponía a salir de la tarima cuando el ascensor se detuvo repentinamente a mitad de camino.

Parte de la cantante quedó a la vista de todos; sin embargo, lejos de molestarse, Karol G decidió aprovechar el incidente para hacer reír a su público. En los audiovisuales se ve a Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista, haciendo el intento de subir al escenario, brincando con muecas y hasta coreando la canción que sonaba de fondo.

Lea más aquí.

Empresa de Justin Baldoni debe pagar 171 mil dólares al New York Times

Wayfarer Studios, productora del actor y director Justin Baldoni, fue condenado a pagar al New York Times más de 171.000 dólares en concepto de daños y perjuicios, luego de que un juez desestimara la demanda por difamación contra el periódico por la cobertura que brindó a las acusaciones de Blake Lively relacionadas a It Ends With Us.

La decisión fue emitida este 27 de julio, luego de que el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Gerald Lebovits, dictara sentencia a favor del medio de comunicación, en virtud de la ley anti-SLAPP de Nueva York. Según informa la revista People, la productora está obligada a pagar 171.616,20 dólares.

En diciembre de 2024, Wayfarer Studios presentó una demanda contra la investigación del New York Times sobre las acusaciones que Blake Lively hacía en contra de Baldoni y su productora durante el rodaje de It Ends With Us y posterior promoción.

Lea más aquí.

Rapero D4vd a juicio por homicidio y desmembramiento

El rapero estadounidense D4vd irá a juicio, acusado de asesinar y descuartizar a una niña de 14 años, decidió una jueza de Los Ángeles este lunes. Al final de una audiencia de cinco días, la jueza Charlaine Olmedo determinó que hay suficiente evidencia contra el artista que justifique el juicio.

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, es sospechoso de apuñalar a muerte a Celeste Rivas Hernández, una joven estadounidense con quien supuestamente habría sostenido una relación sexual desde que ella tenía 13 años y él, 18.

La adolescente amenazó con acabar la carrera del cantante unas 24 horas antes de su muerte y tres días antes de que D4vd publicara su primer álbum, según mensajes presentados por la fiscalía el lunes. De acuerdo con el fiscal, al día siguiente, a finales de abril de 2025, D4vd pagó un Uber para que la joven fuera a su casa y deshacerse de ella.

Lea más aquí.