Billboard celebra la segunda edición de Mujeres Latinas en la Música

La velada, que se llevó a cabo la noche del 9 de junio en Miami y fue transmitida por Telemundo, contó con destacadas participaciones musicales y un sentido homenaje a Gloria Estefan por parte de Gale, Juliana y Elena Rose.

Homenajeadas

Ana Bárbara fue la encargada de abrir la ceremonia con un popurrí de éxitos que incluyó Te regalo la lluvia, Los caminos de la vida, Qué poca y La trampa. Al escenario subió acompañada de una banda en vivo de 13 músicos y 12 bailarines con quienes también dejó ver su talento para la danza.

Más tarde, la presentadora mexicana María José entregó a la intérprete el premio Trayectoria Musical y aseveró que la artista es: "ejemplo de alguien que no se pone frenos".

Al recibir el galardón, dijo emocionada que es la menor de tres hermanas y que sus padres esperaban que ella fuera el varón. "Y pues, nací yo. Y esa niña ha tratado de romper muchas fronteras, muchas barreras (…). Gracias Billboard por hacer esto por las mujeres. Nos faltan muchas barreras por derrumbar, pero vamos bien", comentó.

Por su parte, Ángela Aguilar recibió el premio Dinastía Musical por continuar con el legado musical de su familia.

Durante su presentación, la joven de 20 años interpretó Me vas a extrañar, icónica pieza de su padre Pepe Aguilar. Y, a través de un video, su progenitor le dedicó unas emotivas palabras y alegó que al igual que él, está seguro que la cantante llevará el legado y la dinastía de su familia con responsabilidad y dignidad.

"Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer, con mi mamá aprendí a expresarme siempre. Mi padre me enseñó que lo que no sabes decir con palabras lo sabes cantar. Estoy muy agradecida de poder recibir esto porque sé que esto no es por mí, sino es por generaciones de sudor en la garganta, de noches de desveladas y de melodías compuestas. Quiero agradecerle más que nada a la gente que me ha apoyado, porque entre este gran legado y este gran apellido, yo sigo tratando de encontrar quién soy entre todo ello", dijo al recibir el reconocimiento.

La India también tuvo un momento musical en el que evocó a sus referentes en la industria, principalmente a Celia Cruz.

Al hacerle entrega del premio, La Princesa de la Salsa agradeció a quienes le han acompañado en este arduo camino, desde su debut como solista en 1994.

"Primero que todo le quiero dar las gracias a Dios por habernos creado a nosotros y a la música. Quiero darle las gracias a Billboard por siempre estar aquí a mi lado desde muy jovencita".

Igualmente, dedicó el galardón a La Guarachera de Cuba y a Gloria Estefan le agradeció ser inspiración. "Yo sé que desde el cielo ella se siente orgullosa de mí. Y yo le dedico esto a ella y a su Cabecita de Algodón, mi padrino Pedro Knight. Me gustaría darle las gracias a Gloria Estefan por su inspiración".

Kany García aseveró sentirse honrada por recibir el reconocimiento Espíritu de Esperanza en una premiación en la que comparte con Gloria Estefan; mientras que Camila Cabello enalteció a su madre.

"Cuando el mundo sufre, mi mamá me recuerda que hay amor en este mundo. Te quiero, mamá. Y te amo Gloria Estefan".

Amor en el escenario

El productor musical Emilio Estefan sorprendió a su esposa, la cantante y compositora Gloria Estefan, al ser el seleccionado para entregarle el premio Leyenda en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024.

"Es primera vez en nuestra carrera que yo le entrego un premio a Gloria, pero cuando me dijeron de hacerlo yo tenía que hacerlo porque honestamente estoy tan orgulloso de ti", dijo al tiempo que recordó sus inicios en el grupo grupo Miami Sound Machine.

Al subir al escenario, Gloria Estefan fue ovacionada por el público. Agradeció el apoyo de su familia y seguidores, así como aseveró que estas propuestas impulsan a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños.

"Recibir este premio es más que nada dejarle a una generación nueva que, aunque vengamos de otros países, tenemos que mantener nuestra cultura, tenemos que mantener nuestra nacionalidad y ser orgullosos de dónde venimos", inició.

Asimismo, destacó la importancia de crecer sin hacer a un lado las raíces.

"Eso es lo que hizo a Miami Sound Machine famoso. ¡Pero esta noche más que todo es celebrar nuestra unión de más de 45 años!", dijo Gloria, quien acto seguido le dio un tierno beso a su esposo a petición del público.

"A todas las reinas que están compartiendo esta noche conmigo, las adoro a cada una de ustedes. Estoy muy orgullosa cada vez que veo una mujer triunfar, me llena el corazón de alegría y felicidad. Gracias Billboard por estar ahí siempre a través de toda mi carrera, gracias Leila (Cobo) por crear esta impresionante forma de celebrar a las mujeres que tenemos que celebrarnos cada vez que podamos", concluyó.

Mujer Latina del Año

La cantante colombiana Karol G, quien se había alzado ya con el galardón Mujer del Año en los Billboard Women in Music, no pudo asistir a la premiación debido a que se encuentra en Europa con su gira Mañana Será Bonito. Sin embargo, su padre, Guillermo Giraldo, apodado como Papá G, subió al escenario para agradecer en su nombre.

“Buenas noches a todos. Muchas gracias a Leila (Cobo), a Cisco (Suárez/, a Telemundo por haberle abierto la puerta a una niña pequeña que de 5 años me hacía los coros a este artista que no fue exitoso", comentó emocionado.

“Hoy estoy recibiendo este gran reconocimiento como la Mujer del Año. Estamos muy tristes porque la artista no nos pudo acompañar hoy ya que esta en su gira mundial desde Zúrich, (pero) me halaga demasiado estar rodeado de tantas estrellas, tantas leyendas, tantas mujeres tan talentosas que hoy están arrasando en el mundo de la música mundial. Gracias a cada uno de ustedes, a los fanáticos, al equipo tan grande de trabajo, que por ellos es que hoy estamos celebrando este día tan hermoso".

No obstante, por medio de un video La Bichota se hizo sentir para agradecer el reconocimiento.

"Buenas noches familia, buenas noches a todos que están viendo esto. Gracias Billboard por este reconocimiento. Mujer del Año, Mujer del Año Billboard anglo, Mujer del Año Billboard Latino. Creo que no solo este año, creo que ha sido los últimos años más hermosos de mi carrera. Todo el proceso es increíble, pero estos últimos años han sido como de cosechar, de tantas cosas que he sembrado en mi vida", inició.

"Me siento muy agradecida por este reconocimiento. Me siento muy honrada por lo que significa, por la responsabilidad detrás también. Quiero agradecer infinitamente a todas las mujeres que han hecho posible que esta noche yo reciba esto. Creo que no es solo un trabajo mío sino de todas las mujeres que hacen parte de mi trabajo".

La intérprete aseveró que estas situaciones le embargan el corazón de emoción, pues es un reflejo de todo el esfuerzo que ha puesto y los obstáculos que ha vencido para brillar en la industria. Además, motivó a las mujeres que a diario luchan por sus sueños en medio de diversas circunstancias.

"Me siento muy feliz. Creo que hay una parte de mi corazón que se siente muy nostálgica de estas cosas tan lindas que me han estado pasando. Me hacen recordar mucho todos los años de carrera, todos los años de trabajo, de esfuerzo, de obstáculos, de puertas cerradas, de burlas, de mucho sacrificios, y muchas lágrimas, pero también de mucha felicidad. De muchísima experiencia, porque siempre digo que la gente le tiene miedo al proceso, pero los procesos es lo más lindo, la experiencia que eso te deja. Creo que esto solo me da ganas de seguir trabajando muy duro, muy fuerte. La cosa número uno que tengo en mi lista de cosas por hacer es seguir inspirando a personas en el mundo. Voy a estar todos los días dando lo mejor de mí, trabajando, estudiando, preparándome para seguir llevando como un poquito de luz", concluyó.