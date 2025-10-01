miércoles 1  de  octubre 2025
MODA

Shein elige Francia para abrir primeras tiendas físicas

Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos

Captura de pantalla del portal de Shein.&nbsp;

Captura de pantalla del portal de Shein. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PARÍS.- Shein, el gigante de la moda rápida, ha elegido Francia para abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo, anunció este miércoles la marca, criticada por sus miles de productos a muy bajo precio vendidos por internet.

A partir de noviembre abrirá progresivamente seis tiendas en el país, empezando por París (dentro de los grandes almacenes BHV Marais), y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, indicó la empresa en un comunicado.

Lee además
Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
CELEBRIDADES

Fran Drescher recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
La cantante colombiana Karol G posa con sus premios Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.
MÚSICA

Billboard expone principales diferencias entre los Grammy y los Latin Grammy

"Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa", aseguró Shein, que promete crear 200 empleos directos e indirectos.

Las polémicas de Shein

Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos, con un gran número de referencias y usando un marketing muy agresivo. La compañía ha sido acusada de contaminación ambiental por los enormes volúmenes de ropa que pone en el mercado y está bajo sospecha por las condiciones laborales de sus proveedores.

En Europa, el sector textil y de la moda reprocha a Shein hacer una competencia desleal frente a las empresas locales porque no cumple las mismas normas europeas sobre medio ambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor.

Shein emplea a 16.000 personas en todo el mundo y en 2022 facturó 23.000 millones de dólares (20.000 millones de euros).

Temas
Te puede interesar

Natti Natasha y Raphy Pina revelan el nombre de su segunda hija

George Harris rechaza declaraciones de ministra española sobre Venezuela

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

Te puede interesar

Foto referencial de semiconductores de EEUU
COMERCIO

Taiwán rechaza fabricar el 50% de sus semiconductores en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El comandante del frente de guerra nororiental Manuel Vázquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ricardo, habla durante a AFP en la región del Catatumbo, Colombia, el 8 de marzo de 2025. 
COLOMBIA

Comisión contra la droga de la ONU sometida por grupo armado del ELN en el Catatumbo

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y el director ejecutivo de MIA, Ralph Cutié, con el cheque de $94 millones de la FAA.
MÁS RECURSOS

MIA recibe $94 millones en fondos federales para modernización, la mayor asignación del país

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados