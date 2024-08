Billboard revela las estrellas que participarán en la Semana de la Música Latina

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Billboard Latin (@billboardlatin)

Previamente, Billboard había anunciado que Bad Gyal, DANNA, Danny Ocean, Domelipa, Fat Joe, Gloria Estefan, J Balvin, JOP, Keityn, Lele Pons, Luis Alfonso, Maria Becerra, Mau y Ricky, Mon Laferte, N.O.R.E., Paola Jara, Peso Pluma, Pipe Bueno, Sophia Talamas, Yeison Jiménez y Yeri Mua, también serán parte del proyecto.

Este año, la Billboard Latin Music Week celebra su trigésima quinta edición.

Paneles

Belinda y Zhamira Zambrano formarán parte del The Women’s Panel, Global Rising: A Conversation with Female Stars from Around the Globe (El Panel de Mujeres, Global Rising: Una Conversación con Estrellas Femeninas de Todo el Mundo), un encuentro que busca destacar la diversidad de los talentos y de las artistas pioneras en la música latina.

Por otra parte, Chiquis, Majo Aguilar, Camila Fernández y Lupita Infante se reunirán en el panel Legacies para abordar la importancia de ser parte de dinastías musicales, cómo honran sus carreras y la evolución de la música.

En el encuentro Reggaeton: An Evening Curated by J Balvin (La Nueva Generación de Reggaetón: Una Velada Curada por J. Balvin), participárán Dei V y Omar Courtz; mientras que Yahritza y Su Esencia y Eslabón Armado abordan cómo es el trabajo en la industria cunado la familia forma parte del equipo en el panel Families Who Work Together (Familias que Trabajan Juntas).

Kunno moderará el From YouTube to Charts (De YouTube a las Listas de Popularidad) con artistas que lideras los charts y que dieron sus primeros pasos en las redes sociales.

La Semana de la Música Latina de Billboard se realiza con motivo de los Premios Billboard de la Música Latina 2024, que se transmitirán por Telemundo.